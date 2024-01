Jo Nesbo recogerá en Barcelona el Premio Pepe Carvalho en un homenaje al género nórdico

Barcelona (España), 29 ene (EFE).- El escritor noruego Jo Nesbo recibirá el próximo 8 de febrero en Barcelona el premio Pepe Carvalho dentro del XIX festival de novela negra BCNegra, "en reconocimiento a su trayectoria y a la contribución de los autores nórdicos al género negro", en palabras del comisario del certamen, el autor español Carlos Zanón.

Zanón ensalzó este lunes la figura de Nesbo y valoró su capacidad de "maridar" con otros géneros, como el terror en el caso de su última novela, 'Natthuset' ('La casa de la noche').

El jurado del Pepe Carvalho considera que "en un libro de Nesbo siempre hay una, dos, tres líneas argumentales, una cuidadosa documentación, que remite más a un espíritu curioso que a un funcionario de la escritura, la dosis necesaria de intriga, acción y psicología de los personajes, así como una mirada a su sociedad que no escatima la crítica a las heridas aún abiertas de un pasado que no todos quieren aceptar".

Este premio es también, según Zanón, "la manera de premiar lo que significó la novela nórdica en el género, con autores como Henning Mankell, antes Maj Sjöwall, o Stieg Larsson y su serie 'Millennium', que llevó el género definitivamente al siglo XXI".

Ya desde su primera novela, 'Flaggermusmannen' ('El murciélago'), Nesbo fue distinguido con el premio a la mejor novela negra de los países nórdicos y desde entonces sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, siempre bajo la voz de su alter ego en la ficción, el detective Harry Hole.

En la presentación del BCNegra, Zanón dijo que cada actividad llevará por título una novela o una narración del británico Graham Greene, en una edición centrada temáticamente en el mundo de los espías.

"La geopolítica, el terrorismo, la política de bloques y lo que está pasando en las sociedades democráticas ha hecho que el espía, aquel que convive como uno de nosotros para traicionar nuestros secretos, sea de actualidad y, de hecho, la literatura lo está reflejando", apuntó.

El comisario añadió que "al mismo tiempo, las nuevas tecnologías han hecho que seamos a la vez espías y espiados en todo momento, con nuestras opiniones vertidas en las redes, las fotos que colgamos".

Del 5 al 11 de febrero, desfilarán por el BCNegra más de 150 invitados, entre ellos Eduardo Mendoza, Alan Parks, Bernard Minier, Elaine Vilar, Kike Ferrari, Chris Offutt, Rosa Montero, Toni Hill, Jérôme Leroy, Juan Tallón, Carles Porta, Susana Martín Gijón, Sandrone Dazieri, Rosa Ribas, Alicia Giménez Bartlett, Marc Pastor, Andreu Martín, Joe Thomas, Victoria González o Carmen Mola.

Esta edición incluye más de 50 actividades entre mesas redondas, rutas literarias, talleres, exposiciones, proyecciones de cine, cabaret o juegos.

Como es habitual, el BCNegra ha elegido este año un libro, un autor y un personaje del género, que han recaído, respectivamente, en 'The Spy Who Came in from the Cold' ('El espía que surgió del frío', 1963) del británico John Le Carré, el escritor y periodista japonés Seicho Matsumoto (1909-1992) y Lònia Guiu, la primera detective femenina y feminista de la novela negra contemporánea en catalán, creada por la española Maria Antònia Oliver. EFE

jo/ce/lml/lar/jac