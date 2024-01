IU pide a Podemos "responsabilidad" ante "medidas imprescindibles" y cree que el Gobierno debe "extender la democracia"

01/12/2023 El responsible federal de Estrategia y Elaboración Política, Ángel de la Cruz, interviene durante una reunión de la Coordinadora Federal de IU, en el Espacio Ecooo, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Durante la reunión se ha presentado un nuevo informe político, que sirve a los cargos de IU para debatir propuestas y dotar de estabilidad a su coalición con Sumar, además de analizar el momento que atraviesa la formación. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida ha pedido a Podemos "responsabilidad" ante próximas "medidas imprescindibles" para la población y ha apelado al Gobierno a "extender la democracia" que "todavía no ha llegado" a "algunos aparatos del Estado y la empresa". Así lo señala IU en el Informe Político, en el que no ha mencionado directamente a la formación morada, que ha aprobado este domingo en una reunión online que ha concluido con la aprobación del documento con 100 votos a favor (79%), 4 votos en contra (3%) y 22 abstenciones (18%). El documento ha sido presentado por el responsable federal de Estrategia y Elaboración Política, Ángel de la Cruz, quien ha llamado al bloque progresista y plurinacional a "actuar en coherencia con el esfuerzo extraordinario de movilización que hizo la ciudadanía progresista en las elecciones del 23 de julio contra cualquier posible retroceso". En este sentido, ha manifestado que IU lamenta el rechazo que hubo a "un decreto que era positivo para las personas desempleadas, que son las más vulnerables", en referencia al voto en contra de los diputados de Podemos al real decreto-ley que reformaba el subsidio por desempleo, lo que motivó la caída de la medida. "Vendrán más medidas y pedimos que la responsabilidad se imponga siempre en cada debate de estas medidas imprescindibles", ha exigido al respecto. Asimismo, ha indicado que para IU el Gobierno de coalición "tiene la tarea histórica de extender la democracia" y llevarla a los espacios donde "todavía no ha llegado, como a algunos aparatos del Estado y la empresa, y a algunos sectores estratégicos de la economía". De la Cruz ha apuntado, en este contexto, que se deben conquistar "más derechos laborales, reforzar la Sanidad Pública, proteger a los sectores más vulnerables y convertir los retos de la juventud y de la infancia en retos de país y de Estado son algunos de los desafíos que afronta el Gobierno de coalición". Ante la "encrucijada histórica" que se vive", ha advertido de que "las derechas apuestan por la competición por la escasez entre los de abajo", un aspecto en el que ha criticado que el PP "intenta aprovechar la escasez de agua para confrontar unos territorios con otro" y en el que ha clamado por la lucha contra la crisis climática. SUMAR, "HACIA UN ESPACIO AMPLIO" Por otro lado, ha destacado que el informe aprobado apuesta por "aportar a nivel político y organizativo" para que Sumar avance "hacia un espacio amplio, con efectivos mecanismos democráticos, donde las organizaciones participen de manera democrática desde la garantía de reconocimiento y la representatividad". "Izquierda Unida es una organización con experiencia, seria y solvente. El espacio conjunto de la izquierda transformadora será a medio y largo plazo lo que seamos y hagamos como Izquierda Unida", ha aseverado De la Cruz en relación con el documento. En este contexto, ha subrayado que la formación afronta su próxima Asamblea Federal "con los aprendizajes de un ciclo político muy intenso" que "reafirma la necesidad" de "reforzar IU para fortalecer los espacios de convergencia". De cara a la mencionada Asamblea Federal, la XIII, IU debate y votará también de forma independiente al Informe Político el calendario y las normas para la celebración de la cita, que debe culminar en unos meses y donde la militancia elegirá por votación universal al próximo coordinador federal. En este sentido, De la Cruz ha aseverado que el objetivo es "hacer de Izquierda Unida el instrumento más útil del que pueda dotarse la gente que quiera luchar para vivir mejor, la gente que no quiere retroceder pero tampoco se conforma con lo que hay". "GENOCIDIO" EN GAZA Por otra parte, el documento aprobado por IU señala a una "muy difícil" situación política en un contexto internacional en el que "avanza la reacción contra la democracia y los Derechos Humanos", un ámbito en el que la formación incluye el caso de Israel como el más "siniestro". Así, apunta al Gobierno israelí como responsable del "asesinato ya de más de 25.000 palestino, más de 200 personas asesinadas cada día, de ellas cerca de la mitad niños y cerca de un 30% mujeres". IU considera, en este sentido, que "no habrá justicia hasta que Netanyahu se siente en un tribunal acusado de genocidio y de crímenes de lesa humanidad", y ha incidido en que "el mundo necesita paz, cooperación y el más escrupuloso de los respetos al Derecho internacional". Por ello, De la Cruz ha resaltado la oposición de IU "a cualquier tipo de operación militar que pueda avivar la guerra de Yemen". Por último, ha subrayado que IU apuesta por "una Europa más solidaria, más internacionalista y que en los conflictos internacionales y geopolíticos se sitúe de manera firme del lado de los Derechos Humanos y la democracia". "Esto es lo que nos jugamos en las Elecciones Europeas de junio", ha advertido, para avisar también del avance de la ultraderecha y la intención del PP europeo de "alcanzar una alianza" con ella, por lo que ha llamado a la izquierda a "estar a la altura". "No hay lugar para los regates cortos parlamentarios o para las tentaciones oportunistas de cualquier tipo. Lo que está en juego es demasiado importante como para imponer los intereses partidistas sobre los derechos de la clase trabajadora", ha sentenciado.