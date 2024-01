García-Page reprueba los ataques de los agricultores franceses y pide resarcir los daños sufridos por empresas de C-LM

29/01/2024 El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha reprobado los ataques que están sufriendo los camioneros con productos agroalimentarios españoles por parte de agricultores y ganaderos galos, ha pedido que se resarzan los daños sufridos por dos empresas de la región. García-Page se ha pronunciado de este modo desde Talavera de la Reina, donde ha inaugurado el espacio Talaspace, donde ha mostrado su apoyo al responsable nacional de Agricultura, Luis Planas, que ha rebatido al primer ministro francés, Gabriel Attal, que ayer denunció "competencia desleal". "No podemos asumir que lo que está pasando allí. Espero que se empiece a corregir", ha reclamado el titular del Ejecutivo castellanomanchego que ha asegurado que es "intolerable" que se den estos episodios después de tanta andadura autonómica. "La economía de este continente se basa en la libertad de movimiento, de permanencia y, por supuesto, de productos entre nacionales y entre europeos. Esto que está pasando puede entenderse como algo ocasional pero, lo que no se puede, es que ninguna autoridad, por muy ministro que sea, jalee estos actos. No se puede jalear, con tal de congraciarse con tus ciudadanos, un incumplimiento fragrante de la legislación", ha criticado García-Page, en alusión a Gabriel Attal. Dicho esto, y tras aseverar que quizá "lo que moleste" a los agricultores franceses es tener ahora en España y en Castilla-La Mancha "una competencia donde nunca la tuvieron", ha insistido en que las quejas "no se pueden resolver por el mecanismo de la fuerza". De ahí que haya reclamado que se resarzan los daños a las dos empresas de la región que han sufrido estos ataques, una de Corral de Almaguer y otra de Pedro Muñoz. "Es de sentido común que se asuman los daños y que se paren. Si tienen que discutir que discutan en una mesa, que se reúna en la Comisión Europea o que los asuntos de los agricultores con el Gobierno francés los ventilen con el Gobierno francés, pero no con los agricultores o los productores españoles". Por último, el titular del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras parafrasear a Aristóteles, "que decía que la única manera de que exista estabilidad es que a todo ser humano se le aplique la misma ley", ha defendido que esta máxima "vale ahora para el conflicto francés, y quién sabe si para otras cuitas más de ámbito doméstico nacional".