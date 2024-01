Fundación Legálitas y Policía animan a autoprotegerse ante robos, hurtos y ocupaciones

Madrid, 29 ene (EFE).- La Policía Nacional y la Fundación Legálitas han presentado este lunes su tercera campaña de concienciación dedicada a fomentar la autoprotección y ofrecer consejos a los más vulnerables para evitar ser víctimas de delitos de robo o de ocupación de su vivienda.

Con el lema 'Que nadie robe tu tranquilidad', la iniciativa se divide en cuatro bloques que, a través de vídeos cortos, animan a la ciudadanía a protegerse frente a las ocupaciones ilegales; los robos y estafas perpetrados por falsos técnicos; los denominados hurtos amorosos a personas mayores; y los robos en viviendas mediante técnicas como el resbalón.

Durante la presentación de la campaña, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado por el fomento de una "cultura de la autoprotección", especialmente entre los ciudadanos más vulnerables.

El ministro ha insistido en la importancia de hacer a los ciudadanos "corresponsables de su propia seguridad". "La mejor cultura de la autoprotección incluye también la predisposición de todos, siempre que lo necesiten, siempre que se sientan intranquilos o inseguros, a acudir sin dudarlo a nuestras fuerzas de seguridad", ha enfatizado.

Entre los consejos que se lanzan, los vídeos recomiendan llamar de inmediato a la Policía si encuentras la puerta de tu vivienda forzada, cerrar siempre con llave aunque regreses pronto a casa o no tomarse la justicia por tu mano si han ocupado tu domicilio.

'Que nadie robe tu tranquilidad' es la tercera campaña conjunta que lanza Policía Nacional con la Fundación Legálitas. "Di no al odio" (2020), centrada en la prevención de los discursos de odio que operan en el entorno digital, y "Si no es seguro, no es comercio" (2022), dirigida a alertar sobre los fraudes en el comercio 'online', son las dos campañas de sensibilización lanzadas con anterioridad.

El ministro del Interior ha estado acompañado del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro Estévez, y la jefa de la Unidad Central de Participación Ciudadana, Isabel Caballo Prieto.

También han asistido el CEO de Legálitas, Luis del Pozo, y el presidente de la Fundación Legálitas, Rafael Catalá. EFE

