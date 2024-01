El PSOE dice que, tras la citación de la UE, el PP ya no tiene "nada más que inventarse" para no renovar el CGPJ

22/01/2024 La nueva Portavoz del PSOE, Esther Peña, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE en Ferraz, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). El PSOE cerró este fin de semana en A Coruña su convención política con una dirección estatal renovada para coger impulso al inicio de esta legislatura con la ley de amnistía y las elecciones gallegas y vascas como temas principales. La Ejecutiva de esta etapa es más numerosa y destaca la incorporación de la diputada Esther Peña como nueva portavoz. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha pedido al PP que se pongan a trabajar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años paralizada, porque, tras la mediación aceptada por la Comisión Europea, ya no tienen "nada más que inventarse" para impedir la negociación. "Ahí tienen su mediador, ya no hay excusas. El Partido Popular tiene que ponerse a trabajar, esta es la negociación definitiva, no hay nada más que puedan inventarse, ni nada a lo que agarrarse", ha defendido Peña A su juicio, después de que el comisario de Justicia, Didier Reynders haya aceptado ejercer como mediador y haya citado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, este miércoles en Bruselas, se abre la negociación "definitiva" en la que desde el PSOE van a trabajar para encontrar un acuerdo para "recuperar la normalidad en la justicia y el prestigio del CGPJ". El comisario de Justicia, Didier Reynders, aceptó el viernes pasado participar en un "diálogo estructurado" para desbloquear la renovación CGPJ y ha citado para ello este próximo miércoles en Bruselas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Según ha expresado el comisario, espera no tener que agotar el plazo de dos meses que ha dado a PSOE y PP para mediar en las negociaciones y, en este primer encuentro, tiene intención de recordar que las recomendaciones de la Comisión Europea piden tanto la renovación del órgano de gobierno de los jueces, como la reforma de su sistema de elección. Algo en lo que el PP y el PSOE discrepan, ya que según expresó Bolaños lo "urgente" es la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que "una vez se haya renovado" se podrá "hablar de otros asuntos". Mientras que el PP, sin embargo, aboga por emprender en paralelo los dos procesos. Aún así, durante la rueda de prensa, la portavoz socialista se ha limitado a agradecer la "sensibilidad" de la Comisión Europea por atender y entender la urgencia de la renovación de este órgano después de cinco años paralizado a causa de "esta decisión errónea del PP".