El PSOE dice que "ahora mismo no hay ningún cambio" sobre la ley de amnistía y ve el texto "robusto"

La nueva Portavoz del PSOE, Esther Peña, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE en Ferraz, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). El PSOE cerró este fin de semana en A Coruña su convención política con una dirección estatal renovada para coger impulso al inicio de esta legislatura con la ley de amnistía y las elecciones gallegas y vascas como temas principales. La Ejecutiva de esta etapa es más numerosa y destaca la incorporación de la diputada Esther Peña como nueva portavoz.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que "ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación" de las enmiendas que salió la pasada semana de la Comisión de Justicia del Congreso, subrayando que su partido no está negociando más cambios en la Ley de Amnistía pues ve "robusta" la redacción actual El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar este martes por la tarde la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró en solitario tras su pacto con los independentistas de Junts y ERC. La comisión de Justicia aprobó modificaciones pactadas y el texto salió adelante con el voto de las tres formaciones y, aunque Junts cree que habría que eliminar por completo la excepción de los delitos del terrorismo, los socialistas ya no contemplan cambiar ese punto. "En este momento nosotros estamos satisfechos con el texto que salió la semana pasada de la propia comisión y no hay ningún cambio. Estamos satisfechos y cómodos con el documento, es suficientemente robusto e impecable --ha explicado en rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz--. No estamos negociando y lo único que quedan son 24 horas para votar". (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))