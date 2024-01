El presidente del Parlamento balear expulsado ve como una "hipótesis" que los díscolos de Vox se unan a Prohens

01/01/1980 El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ofrece declaraciones a los medios tras una rueda de prensa, a 29 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). El Grupo Parlamentario de Vox en Baleares ha registrado la petición de expulsión del grupo de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, y del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne. Desde el partido, han explicado que esta decisión ha sido tomada por unanimidad por cinco parlamentarios. Vox pide de esta forma a la Mesa que adopte las medidas previstas para hacer efectiva la expulsión y pasen a tener la condición de diputados no adscritos y que cesen en sus puestos en los diferentes órganos de la Cámara desde que dejan de pertenecer al grupo. Desde la dirección nacional de Vox han respaldado a los dos dirigentes que fueron apartados, y han anunciado que solicitarán la expulsión inmediata de los cinco diputados autonómicos. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

El presidente de la Cámara balear expulsado por cinco compañeros de partido (Vox) y diputados, Gabriel Le Senne, ha barajado como una "hipótesis" que los díscolos de la formación se unan al Partido Popular de Baleares liderado por Marga Prohens. "Son hipótesis. Y yo quiero dejarles espacio a que, no sé, incluso podrían rectificar, ¿no? Todavía podrían rectificar. Ahora, si se alían con el PP para ser más blandos y no llevar adelante las ideas de Vox, pues harán patente que solo votan por su interés personal, pero no por ideología, ni por defender las ideas de Vox", ha respondido Le Senne al ser preguntado por si ha habido alguna maniobra interesada en este movimiento, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. A su juicio, si se alían con el PP se estarían apropiando de "esas actas que han conseguido gracias a Vox", lo que sería una "traición en toda regla", ha recriminado Le Senne. Este lunes el Grupo Parlamentario de Vox ha registrado la petición de expulsión del grupo de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, y del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne. Los escritos han sido firmados por la portavoz, Idoia Ribas, y los diputados Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades, que han explicado que esta decisión se ha tomado por unanimidad y debido a "circunstancias internas del grupo" para mejorar "la unidad". Con la expulsión de De las Heras y de Le Senne, Vox se quedará en el Parlament con cinco diputados díscolos, tras la salida de Cardona como diputado no adscrito a finales de octubre de 2023, mientras que el PP cuenta con 25 diputados, precisamente a cinco de la mayoría absoluta. De hecho, fueron estos dos diputados expulsados los únicos de Baleares que acudieron el sábado a la Asamblea General Extraordinaria de Vox que proclamó como presidente del partido por cuarta vez consecutiva a Santiago Abascal. Por todo ello, Vox ha anunciado que respalda a los dirigentes apartados y pedirá expulsar a los diputados que les han echado. En este contexto, ellos dos quedarían como "diputados no adscritos", según ha contado el propio Le Senne, aunque serían los "únicos diputados militantes". "Es una situación muy atípica. Vamos a ver todas las posibilidades jurídicas, porque realmente esto es como un secuestro del grupo parlamentario, que prevaliéndose de esa mayoría que ostentan en el grupo, se apropian de él, a pesar de que, ya que no serán parte de Vox, entonces es una situación completamente anómala", ha apuntado. ELECCIONES PROHENS "NO DESCARTABLES" En otro punto, preguntado por la posibilidad de que Prohens disuelva a partir de abril el Parlamento y convoque nuevas elecciones, Le Senne no ha descartado esta hoja de ruta asegurando que "podría ser una buena decisión". "La solución quizás, porque lo contrario es negociar con estos compañeros míos, aunque me duela decirlo (...) porque yo les tengo afecto", ha lamentado. A su juicio, para el PP "tampoco es muy buena opción gobernar con lo que vendrían a ser unos tránsfugas" y ha asegurado que no beneficiaría a su imagen.