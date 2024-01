El IBEX 35 cae un 0,47 % lastrado por ACS con el mercado pendiente de la Reserva Federal

Las cuentas del Barcelona, en el alambre: los cálculos milimétricos para no perder 120 millones de euros

En caso de no avanzar en Champions dos rondas más que el Atlético no participará en el novedoso Mundial de Clubes 2025 que reparte 50 'kilos' por participar. Y dejará de ingresar hasta ocho millones si no se clasifica a la próxima Supercopa de España. La Champions, último salvavidas