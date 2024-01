El ex de Vox Francisco Cardona: "Lo que está saliendo a la luz habla de Vox y de las personas que lo componen"

26/10/2023 El diputado de Vox, Francisco José Cardona, a su salida del Parlament, a 26 de octubre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). El hasta ahora diputado de Vox, Francisco José Cardona, ha solicitado esta mañana su baja del grupo parlamentario y se mantendrá como diputado no adscrito. Así lo ha anunciado Cardona a los medios de comunicación después de presentar el correspondiente escrito en el registro del Parlament. Cardona ha expresado que su pertenencia a Vox se ha vuelto "inviable". El menorquín ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos del partido. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

El exdiputado de Vox y ahora diputado no adscrito, Francisco Cardona, ha asegurado que los movimientos "surrealistas" que están saliendo a la luz este lunes, en referencia a la expulsión de Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne del grupo parlamentario, son "hablan de Vox y de las personas que lo componen". En declaraciones a los medios, ha señalado que las maniobras de este lunes son "la consecuencia de negar una crisis evidente en octubre, que se ha visto reflejada en todos estos movimientos un tanto surrealistas", ha afirmado. Cardona ha recordado de este modo su salida del grupo producida el pasado mes de octubre en medio de la polémica por la aprobación del techo de gasto, momento en el que el secretario general, Ignacio Garriga, "dijo que en Vox Baleares no había ninguna crisis, que no pasaba absolutamente", en palabras de Cardona. Para Cardona, "es evidente que no se está buscando ni el interés general ni el bien común". De este modo, el exdiputado ha acusado a los diputados que firman la expulsión de Le Senne y De las Heras de haber optado "por no dar estabilidad a las instituciones y de no buscar el bien de los ciudadanos". Cardona ha insistido en que su salida en octubre no fue un capricho sino producto de una desatención por parte de la dirección nacional que, a su juicio, negó una crisis que existía. "Algo parecido tenía que suceder, era evidente", ha concluido.