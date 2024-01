CCAA del PP amenazan a Sánchez con celebrar una cumbre análoga de financiación si no reúne la Conferencia de Presidentes

24/01/2024 Fotografía. Juanma Moreno, Fernando López Miras, Emiliano García Page Y Carlos Mazón En Fitur POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con celebrar una cumbre paralela sobre financiación con algunas de las regiones peor financiadas si no convoca una Conferencia de Presidentes para abordar el reparto de fondos a las comunidades autónomas. "Queremos que nos convoque el presidente del Gobierno a todos, pero si no lo hace, ya les adelanto que próximamente habrá una cumbre entre algunas comunidades autónomas, al menos donde estará la Comunidad Valenciana, Murcia y seguro que Andalucía, para hablar de estas cuestiones", ha declarado López Miras a los medios poco antes de asistir a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid. Para el presidente murciano, "lo deseable" es que sea el presidente del Gobierno quien convoque a los líderes regionales, pero que si "él no lo hace", serán los mismos presidentes autonómicos quienes se reúnan. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha agregado, admitiendo que ha hablado "mucho" sobre esta posibilidad con su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. "Es responsabilidad de Sánchez como presidente del Gobierno defender el interés general", ha proseguido López Miras, que ha recordado que lleva "años" pidiendo una reunión de la Conferencia de Presidentes y exigiendo que no se "discrimine más" al resto de comunidades y se dé privilegios "a los catalanes frente al resto". Preguntado por la posibilidad de que a esa cumbre de financiación paralela acuda también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con quien mantuvo junto a Mazón y al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, un encuentro informal en Fitur para hablar sobre financiación autonómica, López Miras ha afirmado que "seguro que lo invitamos".