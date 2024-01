Boye alerta de que la actual ley de amnistía abre una grieta en la que "caerá mucha gente"

08/06/2023 El abogado del expresidente de la Gaeneralitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebra hoy la vista por los recursos presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los demás huidos del 1-O, contra la revisión efectuada por el magistrado Pablo Llarena sobre su procesamiento por el 'procés' tras la entrada en vigor de la reforma penal. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha alertado de que la actual redacción de la ley de amnistía abre una grieta en la que "caerá mucha gente". En una entrevista de 'Vilaweb' recogida por Europa Press este domingo, Boye ha destacado que "si el texto queda como ahora, evidentemente hay un agujero negro o una brecha por donde jueces como García-Castellón intentarán no solo hacer entrar a las 26 personas del Tsunami y los CDR que ahora serían afectadas, sino a todos aquellos que puedan". El abogado ha avisado de que en esta grieta podrán entrar "los partidos a los que pertenecen los dirigentes de esta supuesta trama terrorista" que, a su parecer, los partidos se podrían llegar a ver afectados por una posible ilegalización. Boye ha revelado que la única defensa que no le preocupa en caso de terrorismo es la de Puigdemont, ya que "no hay ni un solo juez en Europa que se crea nada de lo que se diga contra del president Puigdemont". "Lo que no se logra por la vía parlamentaria, se logra por vía judicial. La historia de España lo demuestra", ha añadido.