Bordalás: "No hablamos de Europa"

Getafe (Madrid), 29 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes, después de ganar al Granada 2-0, que en su vestuario no se habla de jugar en Europa la próxima temporada porque sólo piensan en la salvación y en la tranquilidad.

"No se habla de Europa. Todos o la mayoría la temporada pasada han tenido la experiencia de sufrir mucho. Intentamos no hablar más allá del próximo compromiso e intentar sellar los puntos de la tranquilidad. A partir de ahí, pensaremos en otros objetivos. No hay que olvidar que en mayo, cuando llegamos aquí, el equipo tenía muchas papeletas para estar en Segunda", declaró.

"Se sufrió mucho, se consiguió una salvación agónica y ahora hay que disfrutar del momento de tranquilidad sin relajarnos. Cada partido cuesta un mundo", recordó.

También habló sobre uno de los protagonistas del partido, Mason Greenwood, que marcó un gol y firmó una gran primera parte: "Es un gran jugador pero es un trabajo de todos. Estamos muy contentos con Mason, con Borja, con Djené, con todos. Sin el trabajo de todos no puede brillar. Ha hecho un gran tiempo sin duda, en el segundo fue a menos, pero todos han trabajado por el equipo. Eran conscientes de la importancia del partido y finalmente lo hemos conseguido", comentó.

Para Bordalás, la victoria ante el Granada fue muy importante para su equipo después de dos resultados adversos en LaLiga EASports.

"Es el primer partido aquí en Liga de 2024 y queríamos los tres puntos. Que a estas alturas del campeonato llevemos 29 puntos después de sufrir muchísimo en las anteriores temporadas y estar a trece del descenso, tiene mucho mérito. No hay que hablar de nada más que el siguiente partido y los siguientes puntos. Ese es el camino y hay que valorar el trabajo de los chavales, que es fantástico", comentó.

"Hoy sabíamos que el rival nos iba a poner las cosas complicadas. El Granada viene de hacer grandes partidos sin resultados y en el segundo tiempo hemos visto que es un rival muy difícil. Al Granada le deseo lo mejor porque es una gran ciudad con gran tradición y pasión por el fútbol. Trabajando como lo están haciendo con el técnico que lo hace francamente bien, seguro que los resultados llegarán y saldrán de la situación en la que están".

Por último, insistió en que el partido más importante "será el inmediato" y ese no será otro que el del Real Madrid, para el que tuvo sus primeras palabras de la semana: "Es el mejor equipo del campeonato, el más en forma. Un gran club con un gran entrenador. Sabemos de las dificultades. Lo prepararemos como hacemos con cualquier otro partido. Enfrente es un rival con muchísimas más virtudes. No deja de ser un partido de fútbol atractivo para todos los aficionados. Lo preparáremos a partir de mañana", culminó. EFE

jjl/asc