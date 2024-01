Bielsa quiere un "cambio tranquilo" en el PSPV que genere un "liderazgo autónomo": "No es una decisión precipitada"

29/01/2024 Carlos Martínez Bielsa momentos antes de formalizar su precandidatura a liderar el PSPV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA POLÍTICA ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que ha formalizado este lunes su precandidatura para liderar a los socialistas valencianos, ha defendido que el partido necesita un "cambio tranquilo" que genere un "liderazgo propio y autónomo" y parta desde la "experiencia actual del municipalismo" y el "protagonismo de la militancia". "Esta no es una decisión precipitada, viene de un proceso de maduración personal después de pulsar el sentir de la militancia y responder a sus demandas para mejorar nuestro partido", ha asegurado Bielsa, quien aspira a ser el nuevo secretario general de los socialistas valencianos "convencido" de que puede ser "un activo para el PSPV, para el PSOE y para el Gobierno y Pedro Sánchez", con quienes pretende "trabajar al unísono para desbancar a la derecha de las instituciones". En este sentido, ha apuntado, en una rueda de prensa, que su objetivo "primordial" es "fortalecer" y "revitalizar" el partido y "recuperar el territorio" para "volver a presidir la Generalitat Valenciana en 2027". Precisamente, ha reconocido que su candidatura "no parte desde cero" y ha querido "poner en valor la figura" del secretario general del PSPV y expresident del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que, a su juicio, "deja el listón de dignidad y honorabilidad bien alto". No obstante, ha reivindicado que "también es cierto" que el proyecto socialista "necesita reformularse". "Necesitamos un modelo de partido moderno, integrador, de suma, que genere confianza en la ciudadanía", ha sostenido, y ha aseverado que "para ganar a la derecha no sobra nadie". Al respecto, Bielsa ha insistido en que el proceso de primarias para elegir el nuevo líder socialista "tiene que tratarse en positivo". "Debemos derribar los mitos que nos separan para conseguir un partido unido", ha manifestado, y ha agregado: "Es posible que nuestro partido esté de una vez por todas unido". Así, ha asegurado tener una "extraordinaria relación" con Diana Morant y Alejandro Soler, a quienes ha emplazado a "hacer un gran partido" tras un proceso de primarias que confía que debe conseguir que el partido tenga "más capacidad". ((Habrá ampliación))