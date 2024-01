Ayuso cree que PP debe seguir "contra viento y marea" clamando contra la amnistía y demostrando que son "alternativa"

13/12/2023 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios de comunicación a su llegada al acto de clausura del Congreso Lo Que De Verdad Importa, en el Palacio Vistalegre, a 13 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Congreso Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) se celebra desde 2007 en las principales ciudades de España y está organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa. Tiene como objetivo acercar a los jóvenes valores como la tolerancia, la superación, el respeto y la solidaridad. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que desde el PP deben seguir "contra viento y marea y por mucho que cueste" clamando contra la Ley de Amnistía, que se votará el martes en el Congreso de los Diputados, y "hablando acerca de la verdad, diciendo las cosas como son y apelando al sentido común". En declaraciones a los periodistas, tras la presentación del estudio 'El impacto de la IA en la educación en España', la dirigente madrileña ha incidido en que no deben dejarse llevar "por un Gobierno que a través de la imposición de una idea común y de un relato falso y maniqueo" hace que "no puede haber contrapesos" ni "opiniones distintas". "Nosotros no podemos dejar arrastrarnos por eso, simplemente todos los días con responsabilidad, salir a la calle, decir las cosas como son y ser esa alternativa que España necesita y prepararnos para el cambio, que puede llegar en cualquier momento, en el caso de que no les salgan los votos o los intereses que se han pactado en los despachos para que (Pedro) Sánchez esté temporalmente ahí", ha señalado. Para Ayuso, este es un "Gobierno a la deriva, pequeño y cuyo muro no deja de crecer mientras el proyecto se va debilitando". Por ello, ha insistido en que los 'populares' tienen que estar, "como se está haciendo", a ser una "alternativa real". "Esperar a que pasen estas semanas y sobre todo esta vergüenza de semana que tanto daño nos hace a todos los españoles. No sé cómo se va a revertir tanto daño, desde luego", ha concluido.