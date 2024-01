18F- PSOE dice que está en juego salvar de "otro tropezón" al "soldado Feijóo", que "no puede permitirse perder Galicia"

22/01/2024 La nueva Portavoz del PSOE, Esther Peña, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE en Ferraz, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España). El PSOE cerró este fin de semana en A Coruña su convención política con una dirección estatal renovada para coger impulso al inicio de esta legislatura con la ley de amnistía y las elecciones gallegas y vascas como temas principales. La Ejecutiva de esta etapa es más numerosa y destaca la incorporación de la diputada Esther Peña como nueva portavoz. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha proclamado este lunes que el próxiomo 18 de febrero se dirime "recatar al soldado (Alberto Núñez) Feijóo" de otro "tropezón electoral" y ha señalado que el líder del PP "no puede permitirse" perder un "feudo" como Galicia, donde gobernó con mayorías absolutas durante 13 años. "Feijóo decía que iba a rescatar España, pero lo que se dirime es salvar al soldado Feijóo de otro tropezón electoral", ha comentado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del partido. En el PSOE destacan que en el PP hay "nerviosismo" porque la "camarilla" que dejó Galicia para acompañar a Feijóo en Madrid está inmensa en una "pesadilla" desde el 23 julio. Según Peña, en las generales Feijóo sufrió un "desamor de verano" y no "tener el poder" le ha causado un "trauma". Pero, a su juicio, la ciudadanía española no tiene por qué padecer la "guerra del odio y el engaño" que en su opinión, ha desplegado el PP, al que ve afanado en evidenciar que cerece de "proyecto y equipo" y que no tiene "nada que aportar al país que no sea un no". ANSIA DE CAMBIO "España no necesita libertadores de domingo y banderita", ha añadido la portavoz socialista, que también achaca al PP un "naufragio de ideas" y le acusa de "asumir con naturalidad la retórica de la ultraderecha" como cuando llama a la "rebelión cívica" que ya uso ese sector para instar a la población a rebelarse contra las medidas anticovid. Respecto a las encuestas para las elecciones gallegas, en el PSOE destacan que ven a su electorado movilizado y confían en que el alto porcentaje de indecidos --que llegan al 28% en algunos estudios-- y el ansia de cambio que perciben permita dar un vuelto y poner fin a la mayoría absoluta del PP. Fuentes del partido, señalan que su candidato el diputado José Ramón Gómez Besteiro va ganando tirón, si bien asumen que el BNG está muy fuerte y muestran su temor a que Sumar no logre siquiera entrar en el Parlamento. EL PSOE VE EN DIFICULTADES A SUMAR Para conseguir representación hay que superar el umbral del 5% de los votos en cada una de las provincias y según algunos estudios, los de Yolanda Díaz podrían no alcanzarlo, lastrados por la candidatura de Podemos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto volver a Galicia el próximo fin de semana, el primero de la campaña electoral. En concreto, el sábado tiene programado un acto en Ourense y no se descarta que regrese para participar en la campaña también a mediados de la semana previa a las votaciones.