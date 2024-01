28/01/2024 AMP.- 18F.-Pontón (BNG) se conjura con los indecisos que quieren "cambio" y apela a "soñar" con tener una presidenta. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha relanzado este domingo la candidatura de Ana Pontón a la Presidencia de la Xunta con un acto que ha sobrepasado el escenario elegido para unas mil personas en el Multiuosos do Sar, con centenares siguiéndolo en una pantalla en el exterior, y en el que la líder nacionalista ha apelado a "soñar" con despertarse el 19 de febrero con una "presidenta". POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha relanzado este domingo la candidatura de Ana Pontón a la Presidencia de la Xunta con un acto que ha sobrepasado el escenario elegido para unas mil personas en el Multiuosos do Sar, con centenares siguiéndolo en una pantalla en el exterior, y en el que la líder nacionalista ha apelado a "soñar" con despertarse el 19 de febrero con una "presidenta". Pontón, que entró al acto entre proclamas de "presidenta", ha querido lanzar este domingo un mensaje de "esperanza" en un fin de semana en el que los principales partidos han convocado a los suyos en grandes actos. Lo hizo, situándose como la alternativa de "cambio" y con el convencimiento de que lograr hacer "historia" se jugará en "un puñado de votos". Por ello, la dirigente nacionalista, que acabó el acto visiblemente emocionada y con un mensaje de que 'va por todas' las mujeres, y ante la presencia desde el público (en ese momento) de su hija Icía, se dirigió a todas las personas que están indecisas --y que las encuestas sitúan en un porcentaje elevado-- para apelarlas. Y a ellas, les lanzó el mensaje de acudir a las urnas para no tener que "arrepentirse" al día siguiente por no haber acudido a las urnas el 18 de febrero. "Soy la candidata de todas las personas que quieren cambio y saben que apostar por el BNG es la manera de lograrlo", ha proclamado Pontón, quien ha dicho que hay "muchas maneras" de sentirse gallegas y que todas son "necesarias" para lograr "el cambio". Sobre hacer "historia" también se pronunciaron las candidatas número uno por Lugo (Olalla Rodil) y Ourense (Noa Presas), y el cabeza de lista por Pontevedra, Luis Bará, que comparó la posibilidad de que Pontón sea "la primera presidenta" con el "primer presidente" de Galicia, Castelao, al cumplirse este 2024 los 80 años de la fundación del Consello da Galiza en el exilio. "MÁS CERCA QUE NUNCA" Tras lograr en 2016 mantener un grupo parlamentario del BNG con seis diputados y situar, en 2020, como segunda fuerza política y primera de la izquierda con 19 escaños; Pontón ha afirmado que en 2024 "este sueño", el de una primera presidenta mujer del BNG "está más cerca que nunca". "Depende de un puñado de votos, un puñado de votos puede cambiar la historia de este país", ha enfatizado Pontón, quien en su intervención ha censurado la gestión del PP en los últimos 15 años y ha puesto en duda el compromiso de construir en "cuatro años" 8.000 viviendas públicas después de totalizar "22" desde 2015. "Alfonso, tanta trola (mentira), xa non cola (ya no cuela)", le ha dado como "consejo" aunque se confesó poco partidaria hacerlos. Pontón se ha vuelto a presentar con "manos libres" y con el compromiso de que ni ella ni "nadie" del BNG va a cruzar "una puerta giratoria". "Sé quién soy, para qué estoy aquí, y a quién me debo", ha certificado Pontón, arropada en un escenario con miembros de su candidatura. Y se debe, dijo, a esas personas que "tuvieron que coger las maletas" para que puedan "volver", como le dijo un gallego afincado en Madrid en las "24 horas" en las que estuvo en días pasados y que le dejó un mensaje que le tocó especialmente: "Ana, no puedo votar, pero construid la Galicia a la que pueda volver". Y es que, la líder nacionalista avisa de que está "en juego la Galicia de la próxima década" en las elecciones del 18 de febrero, en las que aspira a lograr "un win win": "Un gobierno del BNG y un futuro para la gente y derrotar a Rueda y a Feijóo de una tacada". "NO IMPORTA QUÉ PAPELETA" HAYAN COGIDO Ana Pontón se ha presentado como la "candidata que quien imagina un futuro mejor". "No importa qué papeleta", ha dicho, hubiesen cogido en otras elecciones, un mensaje con el que muestra su convecimiento de que serán "muchas" las personas que elegirán al BNG por primera vez. "Soy la candidata de las personas que quieren un cambio", ha enfatizado, para apelar a que "apuesten todo al BNG para hacer un país puntero y vanguardista". Pontón ha afirmado que "hay momentos en que la historia se puede tocar con las manos" y que para ello hay que "juntarlas" todas en el mismo sentido. "Estamos acariciando uno de esos momentos (históricos)", ha enfatizado, para señalar que "no depende de una sola persona, sino de hacer todo lo que está en nuestra mano". El BNG se prepara pues para una campaña en la que movilizar a la izquierda en torno a Ana Pontón "creyendo" como ella lo hizo, 'confesó' Goretti Sanmartín, el pasado 28 de mayo para lograr la Alcaldía de Santiago, que fue posible porque el BNG se convirtió en la formación más votada de la izquierda. Desde "el minuto cero" tuvo el convencimiento Pontón, dijo, y ahora es el momento de que "la berenguela repique por todo el país un nuevo modelo, un cambio de paradigma". La número uno por Ourense, Noa Presas, ha apelado a que el BNG ha sabido "leer los momentos" históricos, como cuando dijo "no" a una Constitución "heredera del franquismo" o a una OTAN que "aún hoy es sinónimo de guerra". Olalla Rodil, número uno por Lugo, ha advertido de que la "historia, se hace, no es algo que ocurra" y por lo tanto ha apelado a todas aquellas personas que "no cogieron la papeleta del BNG nunca, pero que está harta", porque "el BNG tiene un proyecto de país". Luís Bará defendió que el Bloque va a "romper todos los registros" el próximo 18 de febrero y, con el foco en las políticas medioambientales, ha comprometido recuperar no solo el Proxecto Ríos, sino implementar también un proyecto rías y una recuperación de las playas. Por su parte, la número dos por A Coruña, Mercedes Queixas, proclamó que la lengua propia "no aguanta más exclusiones ni prohibiciones, ni dentro ni fuera del colegio".