Miles de personas con banderas de España y de la UE secundan la cuarta protesta del PP en Madrid contra la amnistía

28/01/2024 Varias personas sujetan carteles antes de una manifestación convocada por el PP, a 28 de enero de 2024, en Madrid (España). El PP se ha movilizado hoy para oponerse a los pactos entre el PSOE y el independentismo, tras el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para avalar la convalidación de los tres reales decretos ley del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo hace un llamamiento al electorado con el telón de fondo de los comicios gallegos, vascos y europeos.

Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado este domingo la concentración que ha convocado el PP en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo contra esa norma, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso. Los manifestantes que han asistido a esta movilización, bajo el lema 'Una España fuerte', los manifestantes han coreado lemas como 'Puigdemont a prisión' y han portado pancartas con lemas como 'Sánchez traidor', 'Amnistía no', 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Ferraz, un grito de unidad contra el sanchismo'. El presidente del PP y casi todos sus presidentes autonómicos han vuelto a salir de la calle en defensa de la igualdad de todos los españoles y para denunciar el "el proceso destituyente" que, según los 'populares', ha iniciado el Gobierno de PSOE y Sumar. A la protesta se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. "ES EL MOMENTO DE LA RESISTENCIA Y DE REBELARSE" Feijóo anunció esta cuarta protesta el pasado 13 de enero y la enmarcó en la primera parada de la "ruta por la igualdad" que recorrerá todo el país como "símbolo de resistencia" frente a los pactos del Gobierno con Junts para "parar los pies" a los que quieren "trocear" España. De hecho, avanzó que esa ruta "estará en las principales capitales, con dos rutas paralelas, por el norte y el sur", y recorrerá "los pueblos plazas y ciudades" para protestar porque el PSOE "ha elegido que ésta sea la legislatura de la extorsión y la humillación". En parecidos términos se expresó este mismo sábado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un acto para firmar el manifiesto por la igualdad que han suscrito los más de 3.000 alcaldes del PP. "Es el momento de la resistencia, de rebelarse y de dar la voz a quienes no la tienen", proclamó desde La Rioja. Para mantener la tensión en la calle ha reclutado a sus cargos territoriales, que estos días han llamado a la movilización desde sus respectivos territorios. Aparte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha ejercido de anfitriona, han asistido Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (CyL), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Gonzalo Capellán (La Rioja). También han acudido a la Plaza de España el domingo los presidentes del PP en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Asturias, Javier de Andrés, Paco Núñez, Alejandro Fernández, Javier García y Álvaro Queipo, respectivamente. Los 'populares' han logrado arrebatar la bandera de la calle a Vox, que ha apoyado otras protestas del PP. Sin embargo, después de las desavenencias que han mostrado estas semanas con la cúpula del Partido Popular, el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, avanzó que Vox no acudirá a la Plaza de España. El pasado mes de diciembre, Vox anunció la ruptura de relaciones con el PP nacional de Feijóo arguyendo la negativa de los 'populares' a armar una estrategia conjunta contra el Gobierno de Sánchez por sus pactos con los independentistas. Además, los de Abascal esgrimieron el acuerdo sellado entre PP y PSOE para el reparto de comisiones parlamentarias.