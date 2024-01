Lugo concentra la precampaña y Besteiro ironiza con que programó el PSOE antes que PP: "Vinieron chupando 'rueda'"

27/01/2024 Actos en la provincia de Lugo de los candidatos a la Presidencia de la Xunta POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS

El último fin de semana antes del inicio oficial de la carrera hacia las urnas en Galicia se ha concentrado en Lugo, la ubicación en la que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha arropado al candidato a la Xunta en su propia 'tierra'. No en vano, el socialista gallego reivindicó que el cabeza de lista a una contienda autonómica se presente por esta circunscripción y no lo haga en las 'tradicionales' atlánticas. Y es que, la tercera visita en una semana a Galicia de Pedro Sánchez ha coincidido con la presencia del presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, que ha escogido la ciudad de las Murallas para presentar su programa electoral, que incluye 870 medidas, de entre las cuales el político del PPdeG ha destacado este sábado un impulso a la vivienda pública, una de las cuestiones sobre las que los actuales grupos de la oposición más han echado en cara esta legislatura por la falta de parque público. Mientras, la cabeza de lista del BNG a la Xunta, Ana Pontón, se desplazó este sábado a la plaza de abastos de Lugo para realizar un paseo por el mercado, en donde estuvo acompañada por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, de quien escuchó, durante el paseo que "trabajaba mucho" y estaba "muy en contacto" con los 'placeros'. En una visita en la que la sarriana afincada en Compostela aprovechó para comprar queso, androllas y empanada, volvió a defender la intervención pública de Alcoa en A Mariña, lugar escogido por la candidata de Sumar, Marta Lois, para hacer la parada 'preelectoral' del también último sábado de enero. Tras tomar un café e interesarse por la Facultad de Veterinaria y su nivel académico, Pedro Sánchez arropó a José Ramón Gómez Besteiro en su definitiva puesta de largo como candidato a la Xunta, en un acto con el foco puesto en el cabeza de lista. El socialista de Lugo defendió que fueron los primeros en programar este acto, antes que PPdeG, y en un mitin en el que no faltaron las ironías, bromeó con que "vinieron chupando 'rueda'". Esto provocó el aplauso de los suyos en un acto en el que según las fuentes socialistas se sobrepasó aforo y se alcanzaron las 1.200 personas. En la misma ciudad, junto a mil personas en el acto --según fuentes populares--, Rueda estuvo acompañado de su núcleo más próximo incluidos varios conselleiros de su gobierno y el coordinador del programa, el también responsable de Política Lingüística, Valentín García. Haciendo valer lo que su propio entorno dijo de él, que es "impuntual" pero también "el último en irse", aseguraron fuentes populares a Europa Press, Rueda vivió un "buen ambiente" en Lugo antes de irse a una comida con militantes en Ordes (A Coruña).