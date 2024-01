28/01/2024 López Miras: "Vamos a utilizar todas las herramientas para que la ignominia de la ley de amnistía no llegue a su fin". El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras ha anunciado que "vamos a utilizar todas las herramientas para que la ignominia de la ley de amnistía no llegue a su fin", en unas declaraciones tras su participación en la manifestación convocada por el PP en Madrid en defensa de la igualdad y contra la amnistía, que ha abarrotado la plaza de España y alrededores con una asistencia histórica de más de 70.000 personas. ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA ANGELA ORTIZ

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras ha anunciado que "vamos a utilizar todas las herramientas para que la ignominia de la ley de amnistía no llegue a su fin", en unas declaraciones tras su participación en la manifestación convocada por el PP en Madrid en defensa de la igualdad y contra la amnistía, que ha abarrotado la plaza de España y alrededores con una asistencia histórica de más de 70.000 personas. "Son muchos más los españoles que creen en la ley, en la igualdad, en la justicia, en la democracia y en la Constitución, que los que creen en pactar con prófugos de la Justicia para borrar delitos de delincuentes", ha remarcado López Miras. "Hoy hemos estado una parte importante de los españoles en la capital de España apoyando la única alternativa constitucionalista que hay, la del Partido Popular y la del Presidente Alberto Núñez Feijóo", ha subrayado el presidente del PPRM, "pero también hemos podido comprobar la indignación de millones de españoles ante una situación, no solo sorprendente, sino escalofriante, porque Sánchez es capaz de supeditar todo a seguir en La Moncloa", ha añadido. Al respecto, López Miras ha recordado que "previsiblemente, pasado mañana se aprobará la ley de amnistía, una ley que ha redactado un prófugo de la Justicia". "Por si esto no fuera suficiente, hace pocos días teníamos noticia de que Sánchez pretende amnistiar también los delitos de terrorismo", ha señalado el presidente, con lo cual "aquellas personas que durante los altercados en Cataluña sabotearon las vías de un tren y pusieron en peligro la vida de miles de personas, aquellos que apalearon a policías y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos aquellos que cometieron actos de terrorismo aquellos días, van a ver borrados sus delitos". "Y todo esto solo para que un político siga en su puesto, para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha apuntado López Miras, "lo cual es dramático, y merece adjetivos duros y contundentes". "Ante esta vergüenza, el Partido Popular va a seguir utilizando todas las vías posibles para parar esta ley de amnistía y en defensa de la democracia, la Constitución y la libertad e igualdad de los españoles", ha incidido el presidente.