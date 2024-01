IU avisa de que el "voto decisivo" a Sumar "echará" de la Xunta al PP, un partido con un "líder débil como Feijóo"

01/12/2023 El responsible federal de Estrategia y Elaboración Política, Ángel de la Cruz, interviene durante una reunión de la Coordinadora Federal de IU, en el Espacio Ecooo, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Durante la reunión se ha presentado un nuevo informe político, que sirve a los cargos de IU para debatir propuestas y dotar de estabilidad a su coalición con Sumar, además de analizar el momento que atraviesa la formación. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Izquierda Unida (IU) ha avisado de que el "voto decisivo" a Sumar será el que "permitirá echar" de la Xunta de Galicia al Partido Popular, un partido "inútil para gestionar un desastre medioambiental" y con un "líder débil" a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha manifestado IU en el Informe Político elaborado por el conjunto de la dirección y que se debate este domingo en la reunión telemática de la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano de análisis y dirección. El responsable federal de Estrategia y Elaboración Política, Ángel de la Cruz, ha sido el encargado de presentar el documento y ha destacado que el "cambio es posible" en Galicia porque "basta con que Sumar entre en dos provincias, A Coruña y Pontevedra, para que salga el PP", que entró "ya hace demasiados años" con una "campaña sucia y repleta de bulos, marca y estilo de Feijóo". Así, ha aseverado que IU va a aportar "todo lo que esté en su mano" para que en Galicia haya un gobierno "progresista y de sensibilidad galleguista". A su juicio, esto es más necesario al haber vuelto a ver en Galicia "que el PP es un partido inútil para gestionar un desastre medioambiental". "Con la crisis de los pélets nos hemos vuelto a acordar de los 'hilillos de plastilina'. Además de negligentes, son irresponsables porque su falta de gestión se debió a que desde el primer momento sólo pensaron en clave electoral", ha lamentado. De la Cruz ha alertado también que Feijóo, un "líder débil", "necesita apuntarse tantos internos", sobre todo después de su "fracaso absoluto" en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Asimismo, ha criticado que lo que ha hecho ahora, tras adelantar los comicios gallegos a través de "su discípulo" y presidente gallego, Alfonso Rueda, "es lo mismo que intentó Pablo Casado forzando el adelanto de las elecciones en Castilla y León". Y ha advertido de que esto "le salió mal porque la gente no entiende que se juegue con el presupuesto de millones de personas sólo porque el líder de un partido le tiene miedo a otra líder del mismo". "AMENAZA" DE LA EXTREMA DERECHA Por otro lado, ha señalado que el Informe Político de IU avisa de que España "no está a salvo de la amenaza reaccionaria" de la extrema derecha que se extiende por Europa y ha recordado que hace unos días se ha visto cómo la Fiscalía ha abierto las primeras diligencias de investigación por la denominada 'Operación Cataluña'. En este sentido, De la Cruz ha censurado que "el PP no se había conformado con, supuestamente, espiar a rivales políticos y utilizar recursos públicos para financiar su 'guerra sucia' contra una parte de la izquierda y del independentismo, sino contra la propia democracia". "Este es el mismo PP que lleva más de cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo que hace unos días llamó 'cáncer' al Tribunal Constitucional", ha agregado, para advertir de que esto "tiene mucho que ver" con que los 'populares' tengan "una visión patrimonialista del Estado, lo que le hace ir en contra hasta de los principios liberales más humildes". Por último, el representante de IU ha alertado de que "ya se puede ver la apuesta estratégica definitiva de Feijóo para ocupar el espacio de la ultraderecha, para encoger a Vox y llevarlo a su mínima expresión". "El problema es que, aunque lo lograra, ya no habría marcha atrás para que regresen de sus políticas radicales. Si alguna vez existió un PP liberal y moderado, ya nunca volveremos a verlo", ha sentenciado.