Irene Montero pregunta al PP si prefiere que mande el Parlamento o los "sectores reaccionarios" del Poder Judicial

25/01/2024 La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en un acto público como aspirante a liderar la candidatura de Podemos a las elecciones europeas. A 25 de enero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, se ha reunido en el Teatro Salvador Távora con militantes de Podemos en el marco de las primarias del partido para elegir a sus candidatos a las elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán el próximo 9 de junio. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press

La exministra de Igualdad y secretaria de Acción Política de Podemos, Irene Montero, con motivo de la 'ruta por la igualdad' que ha iniciado el PP, ha preguntado a los populares si prefieren que en España mande el Parlamento o los "sectores reaccionarios del Poder Judicial". Así lo ha puesto este domingo de manifiesto durante la celebración de un acto en Santa Cruz de Tenerife para presentar su candidatura de cara a las elecciones al Parlamento Europeo junto a Noemí Santana y Javier Bermúdez, candidatos a dirigir Podemos Canarias en las primarias. De esta manera, resaltó que lo que existe hoy en España es una "guerra abierta" por parte de los sectores reaccionarios del Poder Judicial, "que sin presentarse a las elecciones nos están preguntando a todos los españoles 'quién manda aquí'". "Hoy el PP --continuó-- ha dicho que inicia una 'ruta por la igualdad' y yo creo que tiene que responder a una pregunta radicalmente democrática. ¿Les parece bien que haya sectores reaccionarios del Poder Judicial que están preguntándole a los españoles quién manda más, si los diputados que elegimos en el Parlamento y que tienen la capacidad de hacer las leyes o los que no se presentan a las elecciones pero quieren mandar más que el Poder Legislativo?". Montero hizo especial hincapié en que cualquier demócrata respondería que en España decide las leyes y manda el Parlamento. "Me gustaría saber qué responde el PP. Creo que les gusta un sistema completamente antidemocrático en el que pueden mandar más los sectores reaccionarios del Poder Judicial que el mismísimo Parlamento de España. Me parece que eso es lo que pasa y eso es lo que están tratando de preservar", concluyó.