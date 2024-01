El PPdeG publica su programa: "870 propuestas para vivir, invertir y formar una familia en Galicia"

28/01/2024 Programa de gobierno del PPdeG. POLITICA PPDEG

El PPdeG ha dado a conocer este domingo su programa de gobierno para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, que recoge 870 propuestas para "seguir construyendo entre todos la mejor Galicia para vivir, invertir y formar una familia". "Una Galicia de la que todos podemos sentirnos orgullosos, liderada por Alfonso Rueda", subrayan los populares, que definen el programa como "ilusionante" y al mismo tiempo "realista". "Galicia funciona y así va a seguir siendo, vamos a seguir avanzando porque Galicia no para", exponen. El programa se divide en tres ejes: 'La Galicia de las personas', 'La Galicia que prospera' y 'La Galicia del futuro'. Así, los populares destacan que quieren "seguir apostando por las familias y por la educación", con la cobertura total de recursos de conciliación gratuitos de atención a la infancia 0 a 3 años y "favoreciendo la conciliación" de las familias con niños de hasta 12 años en los periodos no lectivos o reduciendo la ratio de alumnos por profesor. Además, también avanzan la convocatoria de más de 4.000 nuevas plazas de empleo público para "retener y captar talento" de jóvenes; destinar el 1% del PIB a recursos para las universidades; construir nuevos centros de salud; incorporar personal de salud mental y aumentar el de enfermería; ampliar hospitales y reducir listas de espera; así como reducir la carga de trabajo del personal de atención primaria. En materia de infraestructuras, los populares afirman que completarán la conversión de los corredores en autovías y pondrán en servicio nuevas vías de altas prestaciones libres de peaje. PARA JÓVENES Y MAYORES Entre las medidas para los jóvenes, el PPdeG destaca el impulso a ayudas al alquiler para menores de 36 años, la gratuidad de la primera matricula universitaria, la creación de espacios jóvenes en las ciudades y el refuerzo a los programas de empleo juvenil. Sobre los mayores y dependientes, el programa recoge propuestas con más plazas públicas de atención residencial, el refuerzo de los equipos de valoración de dependencia para reducir tiempos de espera, la estrategia contra la soledad no deseada, la extensión del carné +65 o la creación de nuevos centros de cuidados intermedios. Tal y como avanzaba este sábado el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, el programa apuesta también por duplicar el parque de vivienda hasta disponer de 8.000 viviendas de promoción pública en 2028, desarrollar suelo residencial para 20.000 viviendas protegidas y reforzar las ayudas de inclusión social. SECTOR PRIMARIO Y EMPRENDIMIENTO Asimismo, para el rural y el mar, los populares gallegos defienden la creación de un banco de negocios viables en el medio rural, iniciar la movilización de hasta 50.000 hectáreas de tierras abandonadas, y promover una plataforma virtual de venta de productos del mar. Por otra parte, pretenden "seguir haciendo de Galicia el mejor lugar para invertir y emprender", con una nueva Ley de apoyo al emprendimiento, con una estrategia turística para el horizonte 2030, con planes de impulso de los sectores industriales estratégicos o dotando de 360 millones de euros las medidas para autónomos. Para concluir, el programa de gobierno del PPdeG incluye un último apartado denominado 'La dignidad de Galicia', que recoge el refuerzo del autogobierno.