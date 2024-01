El autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla: "No es ni revolucionario ni sucio"

Sevilla, 28 ene (EFE).- El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 no es ni revolucionario, ni sucio, según asegura su autor, Salustiano García, quien considera que si alguien ve en su cuadro algo sucio es "su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen".

En una entrevista con EFE, después de la polémica suscitada tras la presentación del cartel, que ha generado tanto halagos como críticas, ha indicado que "mi intención a la hora de realizar el cartel era anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel".

"En mi caso concreto, quise centrarme en su parte más luminosa, la Resurrección. Y luego ser fiel a mi estilo, que es trabajar con personas, con seres vivos y no copiar imágenes", ha expliclado.

Una vez que tenía clara la idea, estuvo buscando un modelo que le ayudase a "contar toda la bondad, la majestad y la paz que hay después de la muerte" y trabajó la postura y los diferentes elementos que le iba a incorporar como las potencias del Cristo del Amor o el paño de pureza de 'El Cachorro'.

"Hice con intención un Cristo joven, bello, sin marcas ya casi de su tortura, porque lo que quería representar es al Dios que hay en Cristo, ya su parte de hombre la ha dejado en la tierra y ahora ya está preparado para ser 100 % Dios y un Dios", ha indicado.

Su forma de trabajar es metódica, lo primero que hizo fue estudiar todo lo que se ha hecho en los dos últimos siglos y no descartar ninguna idea. Sin embargo, la idea "se fue destacando por sí sola, ya que cuando pensé que tenía que ser un cuadro de Salustiano, no quedaba más remedio que representar una figura viva y la única figura viva que podía representar era Cristo Resucitado", ha defendido.

Por su estilo y la propia concepción del cuadro le sorprende la polémica que está generando: "Algunos medios de comunicación han dicho que es revolucionario, y no lo es porque yo no quería hacerlo, quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo ha encargado", en referencia, al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

"Yo quería -ha proseguido- hacer un cartel respetuoso para las instituciones y para todos los cristianos. En ningún momento he querido molestar a nadie y de hecho los referentes que hay en el cuadro los tengo en mi familia, está basado en mi hermano mayor que murió joven y mi hijo que es el modelo. Los he tratado a los dos con un amor y un respeto absoluto", ha indicado.

Todo lo demás que ha salido, en su opinión, es "fruto de la incultura, de no saber nada, de no haber estado nunca en un museo. Incluso, no sé, imagino que en ninguna iglesia, porque no me he inventado ningún elemento que aparece en el cuadro", ha puntualizado.

Se ha referido al paño que luce la imagen, un paño que, por cierto, ha recordado que se llama "paño de pureza" y ha detallado que es una copia del que luce el Cristo de El Cachorro porque "es un homenaje que quería hacerle a la ciudad. Mi Cristo enseña la misma piel que enseña el Cristo de El Cachorro", ha remarcado.

"Si alguien ve al Cristo de El Cachorro pecaminoso, yo creo que esa persona está enferma y necesita ayuda. Si alguien ve en mi cuadro algo sucio, es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro", ha manifestado.

Salustiano García subraya, no obstante, que respeta todas las opiniones, pero a quien ha criticado su cartel les ha dicho: "Estamos en 2024. Yo soy fiel a las tradiciones, soy fiel a la religión en la que he nacido y crecido, y todo eso está en el cuadro. Si aún así alguien sigue viendo cosas extrañas, solamente me queda decir que le mando un besito". EFE

1010282

lra/fju/lml

(Foto) (Vídeo)