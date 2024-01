Carlos Sainz ha ayudado a combatir el "estigma" de la edad en el deporte, según experto

Eduardo Palacios

Logroño, 28 ene (EFE).- Carlos Sainz se proclamó hace días ganador del rally más exigente del mundo, el Dakar, por cuarta vez y a sus 61 años, una edad inusual en un deportista de élite, pero no porque el cuerpo no pueda rendir a gran nivel, sino por el "estigma" que existe en cuanto los deportistas empiezan a cumplir años.

Por eso, el triunfo de Sainz ha servido, probablemente sin buscarlo, para ayudar a eliminar ese "estigma" y profundizar en la idea de que por encima de la edad los importante es la condición física y, sobre todo, mental, del deportista, según ha explicado a EFE uno de los "coach" deportivos más reputados de España, Juan Carlos Álvarez Campillo.

La longevidad en el deporte "es, en primer lugar, una cuestión de evolución", explica, porque con la mejoría de la alimentación y de todos los recursos a los que puede acceder un deportista es más factible mantenerse activo mucho más tiempo que hace años.

Pero "sobre todo, tiene que ver con la motivación y la ilusión" porque "si una persona con más experiencia la encuentra, los resultados pueden ser muy buenos", detalla Álvarez Campillo, que dirige el máster en Coaching y Psicología Deportiva de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Reconoce que "hay disciplinas y disciplinas" para mantenerse en el deporte a edades avanzadas "pero en general, con los cuidados adecuados un profesional puede alargar su carrera", asegura.

Por eso rechaza el "estigma y una etiqueta" que hay en torno al deporte a edades "que se salen de lo que se considera normal" porque "siempre se piensa que las lesiones van asociadas a la edad".

"Claro que con la edad se pierden algunas condiciones, pero hay que saber aprovechar otras, como los conocimientos que alguien con experiencia le puede dar a quienes no la tienen, en madurez, en tranquilidad, en saber gestionar situaciones de presión", detalla Álvarez Campillo.

En los deportes de equipo, incide en que "muchas veces los jóvenes, por mucho talento que tengan, no saben gestionar las situaciones de estrés" y "hay que darle valor a eso, a tener al lado a alguien que en un momento dado les va a decir que no todo es la energía y el talento".

"Hay deportistas a los que se les pone una etiqueta por su edad", reconoce "y a veces hasta los propios deportistas la asumen y cuando te encuentras con eso hay que decirles que lo importante no son los años que tengan sino lo que pueden hacer gracias a cómo se cuidan, cómo entrenan y cómo se preparan", subraya.

Porque en base a eso "aunque una persona de edad no te pueda dar, por ejemplo, el mismo ritmo que un joven, aporta otras cosas, sabe dosificarse y gastar energía cuando debe hacerlo" y "eso es importante, porque el deporte no es solo gastar energía sino el saber administrarla" y "no s trata solo de correr sino saber cuando hay que correr" y "eso lo da la madurez".

"Vemos mucho al mayor que quiere asumir un reto y penamos que no podrá hacerlo por la edad, pero no nos damos cuenta de todos los jóvenes que se quedan por el camino porque no han sabido dosificarse y rodearse bien, mientras que los más mayores eso sí lo han aprendido", incide el preparador de deportistas como la campeona de badminton Carolina Marín.

Álvarez Campillo trabajó con el primer remero español en cruzar el Atlántico, Jorge Pena, en una travesía que va de La Gomera a Antigua "en la primera conversación que tuve con él me dijo que tenía 53 años y en ese momento no entendí porque quería trabajar conmigo" pero "él mismo sabía que el 80 por ciento de su preparación tenía que ser mental y el 20 % física" y "logró el reto gracias a ese trabajo psicológico".

"Cuando estás bien porque te has preparado lo importante es creer que algo se puede conseguir y eso, incluso, genera sustancias en el cerebro que te dan energía y el cuerpo rinde más", detalla Álvarez Campillo, que recalca "cuando hay objetivos y sabes concentrarte en ellos, la edad no es tan importante".EFE

