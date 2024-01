Besteiro (PSdeG) avisa de que "la falta de peso político de Rueda sale caro" y que está "preso de Ayuso y Feijóo"

28/01/2024 El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a la Presidencia de la Xunta en 2024 POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS PSDEG

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que el popular Alfonso Rueda "sale caro" a los gallegos y ha avisado de que está "preso de Ayuso y Feijóo". Así, en un acto con unas 300 personas --según ha informado el PSdeG-- en el que ha estado acompañado de la portavoz del PSOE, Esther Peña, la cabeza de lista por Pontevedra, Elena Espinosa, y la alcaldesa, Digna Rivas; Besteiro ha lamentado que Galicia "pierde mucho dinero y oportunidades económicas" por el "poco peso político" del candidato del PP. En esta línea, y después de ser arropado este sábado en Lugo por el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez; Besteiro ha dicho que "la falta de liderazgo de Rueda" hace que Galicia "parque las consecuencias del PP que manda, de Ayuso, aliada con el PP de Portugal para rechazar el AVE a Galicia y priorizar la conexión Lisboa-Madrid, ante la impasibilidad del candidato del PP gallego". "No queremos a un Rueda callada, recibiendo órdenes de Madrid contra los intereses de Galicia", ha enfatizado. Frente a ello, Besteiro se ha comprometido a "priorizar el AVE Vigo-Oporto- Lisboa", que resulta "esencial para la economía" gallega y para lo que cuenta con el apoyo de los socialistas de Portugal. Por ello, el dirigente socialista ha avanzado que va a pedir "un pronunciamiento expreso" de Rueda y del PP para modificar los reglamentos europeos e incorporar a la línea de la Red Transnacional Europea en abril, permitiendo introducir pasajeros y mercancías. Durante su intervención, también reivindicó la gestión del Gobierno para "situar la AP-9 en el camino de la gratuidad" y defendió que la decisión de la gratuidad "se tomará a través de un gobierno durante cuatro años con Pedro Sánchez al frente, le pese a quien le pese". Tras 15 años de gobiernos del PP de Rueda y Feijóo "echándole la culpa a todo el mundo", es el "momento" de que Galicia "le diga no al PP y sí a una Galicia mejor representada y liderada por el mejor equipo y candidaturas, con experiencia y ambición por cambiar el país". Por su parte, la cabeza de lista por Pontevedra, Elena Espinosa, ha apuntado que el candidato socialista es "la persona en la que todos tienen que depositar la confianza" para "hacer que el país cambie definitivamente para unir a los ayuntamientos con el gobierno, sin discriminar a nadie, como hace la Xunta dirigida por el PP". ENCUESTAS En otro orden de cosas, la cabeza de lista del PSdeG por A Coruña, Patricia Iglesias, se ha pronunciado este domingo sobre las encuestas para asegurar que se "constata la remontada sin reservas" de los socialistas y ha señalado que "cuantos más gallegos conocen a Besteiro, mejores son su valoración y liderazgo", que califica de "audaz, valiente y seguro". Así, ha añadido que "las cualidades del candidato socialista son el trampolín que va a llevar a los socialistas a la Presidencia de la Xunta" y que demuestran que "es el único partido capaz de liderar el cambio seguro en Galicia". Así, ha concluido que "el PP no quiere, el BNG quiere pero no puede y el PSdeG quiere y puede".