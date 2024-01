Bergerot (Más Madrid) niega que hubiera "ningún acto de terrorismo" en las movilizaciones independentistas en Cataluña

25/01/2024 La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en una entrevista con Europa Press POLITICA JESUS HELLIN - EUROPA PRESS

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra la "utilización del terrorismo para fines partidistas" y ha remarcado que en las "movilizaciones por la independencia de Cataluña no hubo ningún acto terrorista". Lo ha afirmado en una entrevista con Europa Press al ser preguntada por las últimas modificaciones de la Ley de Amnistía relativas al terrorismo y a la necesidad de que este haya causado "violaciones graves de derechos humanos". Bergerot ha apuntado que aún no se sabe "qué forma jurídica" tendrá la amnistía pactada por el Ejecutivo central con los partidos independentistas pero ve "de suma gravedad" algunas declaraciones sobre terrorismo, especialmente cuando se tienen "memoria de lo que ha ocurrido en España con la banda terrorista ETA y con lo que ocurrió con el golpe, la Guerra Civil y la dictadura de 40 años. "Utilizar a las víctimas del terrorismo para fines partidistas es mercantilizar con el dolor. Me parece que esto es inasumible para los verdaderos demócratas", ha zanjado. Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, criticaba que se crearan "dos terrorismos": "el terrorismo" y los que dan su apoyo "para estar en La Moncloa", porque aunque se han cometido "delitos de terror" ya no se están "viendo de la misma manera". "Estamos viendo cómo ya hay políticos que van a visitar a los presos de ETA a la cárcel. Si estamos viendo cosas que, ya nos lo decían las víctimas del terrorismo, que nos helarían la sangre. Y, efectivamente, están haciendo una inversión absoluta de valores y de la verdad para mantenerse en el poder", defendía.