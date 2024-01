Ayuso critica que el PSOE "normalice el crimen" y pide "auxilio" a las instituciones europeas

28/01/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una manifestación convocada por el PP, a 28 de enero de 2024, en Madrid (España). El PP se ha movilizado hoy para oponerse a los pactos entre el PSOE y el independentismo, tras el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para avalar la convalidación de los tres reales decretos ley del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo hace un llamamiento al electorado con el telón de fondo de los comicios gallegos, vascos y europeos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el PSOE "normalice y pacte con el crimen" y ha pedido "auxilio" a las instituciones europeas frente a la amnistía a los líderes del 'procés'. "Muchísimas gracias españoles de todos los rincones de España y del mundo, ciudadanos que una vez más os unís a nosotros en esta señal de auxilio para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, que escuchen lo que está pasando en España. Amnistía, en mi nombre, no", ha trasladado la presidenta desde Plaza de España, en la que es la cuarta protesta convocada por el PP contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. En su intervención, y acompañada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros, Ayuso ha cargado contra un Gobierno que "está borrando artículos del Código Penal y redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos, desguazando el Estado de derecho a gran velocidad". "Persiguen a los jueces, desprecian el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras reescriben la historia. ETA es pasado, el 1 de octubre es pasado, el referéndum ilegal, la ruptura de la convivencia, la quema de las calles en Cataluña, el terrorismo para acabar con instalaciones críticas, la fuga de empresas... Todo es pasado, pero la Guerra Civil es presente", ha reprochado la presidenta madrileña. Así, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por "la inversión de valores, la cultura de la mentira, del caradura y del pillaje" y ha criticado que se habla de un "terrorismo bueno" porque se quiere confundir "el vandalismo con terrorismo". "El artículo 573 del Código Penal es muy claro. Tienen esas finalidades subvertir el orden constitucional, desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas, económicas, sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública, promover el estado de terror en la población. ¿Eso no es terrorismo, señor Sánchez? Ahora no es terrorismo. Ahora (Arnaldo) Otegi es un hombre de paz", ha señalado. "EL MURO" DE SÁNCHEZ En esta línea, Díaz Ayuso ha asegurado que este es "el muro" que crea el presidente del Gobierno, tal y como sucede en todos los países totalitarios, donde "se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente, se va la masa crítica, se esfuman los principios y se quedan los serviles a sueldo en torno a una maquinaria de favores". "¿Les suena? ¿Verdad que sí? Así sucede en Cataluña, así sucede en el País Vasco y así sucedió en Andalucía durante décadas, y así hicieron del país más rico del mundo, Argentina, una fábrica de pobreza masiva, dejando que un lado de perdedores y pequeños rencorosos, que por sí mismos no llegarían a nada, estén en las instituciones", ha aseverado. De la misma forma, ha subrayado que pasó con el Muro de Berlín en Alemania y en "todas las dictaduras", que casualmente "son primas hermanas de los que hoy pueblan La Moncloa". "Ese muro crece y crece y ellos se quedan cada vez más solos, viven en un mundo paralelo inventando problemas", ha censurado. Frente a ello, la presidenta madrileña ha resaltado que siempre "el triunfo de la libertad de abre paso", pese a que el Gobierno y su "maquinaria todopoderosa" se dedique a "perseguir y despreciar" a los jueces. "Gracias a tantos jueces, magistrados, fiscales independientes. Gracias por estar a la altura en los momentos más difíciles. Os necesitamos", ha asegurado.