Arranca la semana decisiva en la que España decidirá su futuro en Eurovisión 2024

Javier Herrero

Benidorm (Alicante), 28 ene (EFE).- Con el desfile de sus 16 aspirantes al triunfo por una gran alfombra naranja, la ciudad alicantina de Benidorm inicia este domingo la semana decisiva en la que RTVE y el público español elegirán a su representante en Eurovisión 2024 entre propuestas que van del reguetón al "dance" o el bolero.

Nombres ya consolidados de la música nacional como los de María Peláe o Miss Caffeina aspirarán al triunfo de la tercera edición de Benidorm Fest junto a otros más anónimos como los de Sofía Coll, Almácor o St. Pedro que, como ya pasó con Chanel, Rigoberta Bandini o Vicco en los años previos, podrían emprender aquí pase lo que pase su ascenso fulgurante a la fama.

Será el próximo 3 de febrero cuando en una final a ocho se conocerá quién inscribe su nombre en los anales de España en Eurovisión, en el que participa desde 1961 y que en los últimos años, gracias al tirón del formato de selección y a un público muy joven fanático del festival europeo, parece haber recobrado las ganas (y esperanzas) de victoria.

Las 16 candidaturas aspirantes deberán ganarse su plaza en las dos semifinales previas que tendrán lugar este martes, 30 de enero, y jueves, 1 de febrero, de las que se caerá la mitad que menos apoyos combinados recaben del televoto, de un jurado integrado por ocho profesionales con Beatriz Luengo al frente y del siempre cuestionado y anónimo jurado demoscópico (una representación de la sociedad española elegida por criterios de género, procedencia y edad).

Junto a Marc Calderón y Ana Prada, ejercerá de principal anfitriona de las tres galas una vieja conocida de los amantes de Eurovisión, Ruth Lorenzo, quien fuera representante de España hace justo una década con un "top 10" que supo a victoria y que se mantiene como uno de los puestos más honrosos en la historia reciente en el certamen.

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm volverá a acoger el gran escenario de Benidorm Fest, esta vez más circular y "orgánico" y con más luces y pantallas que nunca que favorezcan puestas en escena aún más espectaculares.

Son estas y la necesidad de agilizar los tiempos de montaje y desmontaje en programas que se emiten en riguroso directo el principal motivo alegado por RTVE para distribuir a los participantes en las dos rondas previas, la segunda de las cuales se presenta, a juicio de muchos eurofanes, como la más reñida.

Por este orden, la primera semifinal verá actuar a: 1) Lérica, con 'Astronauta'; 2) Noan, con 'Te echo de -'; 3) Sofía Coll, con 'Here to stay'; 4) Mantra, con 'Me vas a ver'; 5) Miss Caffeina, con 'Bla Bla Bla'; 6) Quique Niza, con 'Prisionero'; 7) Angy Fernández, con 'Sé quién soy', y 8) Nebulossa, con 'Zorra'.

La segunda semifinal lo hará de este modo: 1) María Peláe, con 'Remitente'; 2) Dellacruz, con 'Beso en la mañana'; 3) Marlena, con 'Beso de verano'; 4) St. Pedro, con 'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)'; 5) Jorge González, con 'Caliente'; 6) Yoly Saa, con 'No se me olvida'; 7) Roger Padrós, con 'El temps', y 8) Almácor, con 'Brillos platino'.

A falta de descubrir las siempre decisivas puestas en escena en un espectáculo que es tan televisivo como musical, y que por ejemplo auparon a Chanel a la victoria en 2022 y a Blanca Paloma en 2023, la viralidad y comentarios en redes auguran su pase a la final al himno feminista y desenfadado de Nebulossa (además de uno de los más viralizados), así como a Sofía Coll, la más discotequera de esta edición.

Más dudas recaen en los receptores de las dos plazas restantes de la primera semifinal, que podrían disputarse los nombres más conocidos: Angy Fernández, Lérica y Miss Caffeina, si son capaces de desplegar su experiencia en directo y movilizar a su buena base de seguidores ajenos al festival.

En la segunda semifinal, dos nombres se repiten especialmente como grandes aspirantes al triunfo final: el del canario St. Pedro con un bolero delicado y bello sobre una ruptura que aún duele y el del alicantinino Almácor con un reguetón colorido y contagios inspirado por un concierto de Harry Styles.

Parece claro también que en la final estará María Peláe por su fuerza escénica y el ahínco con el que el público ha reclamado su participación en Benidorm Fest, en este caso con un tema reivindicativo en primera persona que apela a la memoria histórica.

Con un corte fresco y estival, el dúo femenino Marlena podría ser el receptor de la última plaza que proveerá esa ronda, si en medio no se cruza Jorge González con un posible "chanelazo" en cuanto despliegue de baile, sensualidad y voz. EFE

jhv-srm