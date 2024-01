Almeida reivindica que no hay terrorismo "light ni duro" sino terroristas que "tienen que estar en la cárcel"

28/01/2024 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una manifestación convocada por el PP, a 28 de enero de 2024, en Madrid (España). El PP se ha movilizado hoy para oponerse a los pactos entre el PSOE y el independentismo, tras el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para avalar la convalidación de los tres reales decretos ley del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo hace un llamamiento al electorado con el telón de fondo de los comicios gallegos, vascos y europeos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este domingo que no hay terrorismo "light ni duro" sino personas que "tienen que estar en la cárcel" por sus acciones delictivas, en una ciudad además que "conoce bien el terrorismo y su esencia, que atenta contra los derechos humanos". Almeida ha celebrado el inicio de una "ruta de la igualdad" que llegará "hasta el último rincón de la nación" para llevar el mensaje de que "hay esperanza frente al sanchismo", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Plaza España, lugar elegido para la cuarta protesta convocado por el PP contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. "¿Recordáis haber visto aquella foto de cuando visitó (Pedro Sánchez) a los policías heridos por el terrorismo que se ejerció en Barcelona el año 2019? Yo le digo, Pedro, visítales ahora, mírales a los ojos y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente, no sirven para nada", ha denunciado el alcalde. Además, ha defendido que los españoles de a pie no se preocupan sobre "lo que habla (Carles) Puigdemont en un despacho en Waterloo, ni de qué habla (Arnaldo) Otegi en el País Vasco, ni (Oriol) Junqueras", sino por la igualdad. "La inmensa mayoría de los españoles está con el sentido común, con la convivencia, con la tolerancia y con la Constitución de 1978", ha reivindicado el regidor. "La inmensa mayoría de los españoles no nos resignamos a que España se convierta en una colonia del sanchismo, sino que lo que queremos es seguir siendo la democracia que nos dimos en 1978", ha defendido, señalando a Pedro Sánchez como un "obstáculo" para la garantía de igualdad. Almeida ha alertado también de que desde el Gobierno se van a "cansar" de verles en las calles defiendo la igualdad. "Les vamos a ganar y lo vamos a hacer por España y por los españoles. Tenemos que dejarle claro a Sánchez que, frente a su rendición, nuestro paso adelante; frente su muro, nuestro compromiso con España y los españoles; frente a su entreguismo al independentismo y al golpismo, nos tendrá enfrente; para seguir construyendo la mejor España que nos hemos dado entre todos, la de 1978", ha subrayado.