Abascal achaca los apoyos del PPdeG al "simple aburrimiento" y apela a 116.000 gallegos a "volver a confiar"

01/01/1980 (2I-D) El presidente de Vox de Murcia y vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, la candidata de Vox en Ourense, María Jesús Fernández, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, el candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia y cabeza de lista de Vox por Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, el líder de Vox, Santiago Abascal, la candidata de Vox en Lugo, Sonia Teijeiro, el candidato de Vox en A Coruña, Manuel Fuentes, y el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, durante un acto público de precampaña, en el Auditorio Palacio de Congresos 'Mar de Vigo', a 28 de enero de 2024, en Pontevedra, Galicia (España). Se trata de la segunda jornada de Abascal en la precampaña de los comicios gallegos después de que el domingo pasado diera el pistoletazo de salida cuando dijo que espera que "suene la gaita" en esta cita electoral frente a un Partido Popular "acomodado en la mayoría absoluta". El líder de Vox llega a Galicia un día después de haber sido reelegido presidente de Vox en la Asamblea General extraordinaria que su partido celebró ayer, 27 de enero, en Madrid. Ante la ausencia de otros candidatos, no hizo falta celebrar una votación y fue proclamado líder del partido automáticamente. POLITICA Adrián Irago - Europa Press

El presidente de VOX, Santiago Abascal, cree que en Galicia, "en muchos casos", la gente vota al PPdeG por "simple aburrimiento" y por "miedo" a que gane la izquierda, y ha pedido a los 116.000 gallegos que llegaron a apoyar a su formación que "vuelvan a confiar" en ella. Así lo ha declarado este domingo ante los medios de comunicación antes de participar, en el auditorio Mar de Vigo, en un acto público para arropar al candidato a la presidencia de la Xunta y cabeza de lista de VOX por Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella. Allí, Abascal ha sido arropado por más de un centenar de personas, que han ondeado banderas del partido y de España, que lo han recibido a gritos de 'Viva España'. Al finalizar todas las intervenciones ha sonado una parte del himno de España. El presidente de Vox se ha mostrado preocupado por lo que considera una "anomalía democrática", que en las últimas elecciones autonómicas "más de la mitad" de los gallegos "no votaron". Para él, esto obedece a "claros síntomas de agotamiento" de una mayoría absoluta que ha "defraudado a muchas personas" porque, a veces, "supone la aplicación de las izquierda, de los nacionalistas". "Por miedo a que una izquierda, como la que hay hoy en España, liderada por un personaje como Pedro Sánchez, pueda acceder al gobierno de Galicia", ha esgrimido. "DECISIVO" PARA LA FORMACIÓN DE LA XUNTA Abascal ha recordado que su partido llegó a obtener en Galicia "el respaldo de 116.000 gallegos y se ha mostrado convencido de que "si logran" que "vuelvan a confiar" en ellos, Vox "no solo entrará" en el Parlamento de Galicia, sino que "será decisivo" para la conformación de un gobierno. A renglón seguido, ha puntualizado que hay "mucha gente que se abstiene" porque, en palabras de Santiago Abascal, piensa que "todos los partidos son iguales", que "todo va a quedar igual", que "nada va a cambiar". "Venimos precisamente a Galicia y estamos aquí para decir que donde Vox ha entrado en los gobiernos, las cosas están cambiando", ha ensalzado el presidente del partido. También ha hecho un repaso por las políticas que realizan en aquellos lugares donde Vox gobierna y donde se ha convertido en decisivo. EN DEFENSA DEL CAMPO Por ello, ha recordado que hacen políticas "en defensa del campo" y "contra la Agenda 2030", se defiende, ha continuado, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y la lengua en la que son escolarizados, entre otras. "En definitiva, se están tomando muchas decisiones que suponen un cambio de rumbo y eso es lo que nosotros aportamos a la política española y confiamos en poder aportar a la política en Galicia a partir del 18 de febrero", ha sentenciado. "RUIDO MEDIÁTICO" SOBRE EL 'VOTO ÚTIL' Por su parte, Díaz-Mella ha cargado contra la decisión de la TVG a la que se ha referido como "telegaita" por no dejarle participar en el debate, en el que sí estarán el PPdeG, BNG y PSdeG, además de Sumar y Podemos. "Se ha negado a los gallegos poder escuchar en un debate las propuestas del tercer partido político de España", ha afeado, al tiempo que se ha preguntado el por qué los excluyen. "Muy sencillo, porque les incomodamos", ha apostillado. En su intervención ha señalado que, en los últimos días, hay "mucho ruido" sobre el 'voto útil', pero "basta" con que las mismas personas que votaron a VOX en las elecciones generales del 23 de julio, lo "vuelvan a hacer" en las autonómicas de febrero "para entrar" en el Parlamento de Galicia. "Todos los escaños de VOX que se están jugando en Galicia, se juegan contra los separatistas del BNG", ha incidido antes de remarcar que el "único voto útil" es el de VOX. En la cita también han estado el candidato a los comicios gallegos por A Coruña, Manuel Fuente, la de Ourense, María Jesús Fernández y la de Lugo, Sonia Teijeiro. Junto a todos ellos han estado los vicepresidentes de Castilla y León, Juan García Gallardo, el de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, el de Murcia, José Ángel Antelo, y el de Aragón, Alejandro Nolasco.