Una concentración silenciosa en Pamplona rechaza la amnistía y las "mentiras" del Gobierno

27/01/2024 Concentración silenciosa en contra de la amnistía.

Alrededor de 200 personas han participado este sábado al mediodía en una concentración silenciosa, convocada por Sociedad Civil Navarra junto al Monumento a los Fueros de Pamplona, bajo el lema 'Basta ya de mentiras. No a la amnistía'. La protesta se ha desarrollado durante diez minutos en silencio. Entre los asistentes se ha podido ver al parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, el concejal regionalista en Berrioplano Raúl Julio Bator o la parlamentaria de Vox Maite Nosti. En declaraciones previas a los medios de comunicación, Eduardo López-Dóriga, presidente de Sociedad Civil Navarra, ha afirmado que "motivos hay muchos para protestar" y "para decir que estamos cansados de escuchar mentiras, de escuchar engaños, de que se nos quiera tomar por tontos intentando vendernos unos pactos que son totalmente contra natura". "No tiene ningún sentido pactar determinadas cuestiones que nos afectan a todos los españoles solamente por siete votos", ha insistido. "Y creemos que es el momento de decir basta ya de mentiras, basta ya de engaños, la política no puede basarse en la manipulación continua y tiene que tomar un camino diferente", ha reivindicado. Según ha explicado, en esta ocasión han optado por una concentración silenciosa. "Con el silencio puede parecer que no se dice nada, pero el silencio también dice muchas cosas. Y si va detrás de una pancarta con un lema muy claro como este, 'Basta ya de mentiras. No a la amnistía', creemos que puede tener una carga de significado tan importante o más que cualquier discurso o cualquier otra proclama". Un nuevo formato de protesta con la intención de que se repita "de forma periódica", ha explicado López-Dóriga, quien ha lamentado que "creemos que será necesario, por desgracia" porque "parece que ni con las palabras ni con el silencio" los gobiernos de España y Navarra "van a cambiar de rumbo". "Creemos que tiene que haber una voz que diga que no podemos seguir de esta manera, que no estamos de acuerdo" y que haya "una protesta continua sobre estas cuestiones, que no las dejemos pasar por alto". "No podemos dejar pasar por alto determinadas cosas como que se nos hable de que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, cosas de este tipo no podemos dejarlas pasar", ha manifestado. De la misma manera, ha explicado que el lugar elegido para la protesta, junto al Monumento de los Fueros y frente a la sede del Ejecutivo foral, se debe a que el Gobierno de Navarra "tiene bastante responsabilidad en lo que está ocurriendo en Navarra y también en el resto de España". "Es el mismo partido que nos gobierna en Navarra y en toda España. Es el mismo partido que ha pactado con el partido de un prófugo de la justicia española y es el mismo que ha aupado a Bildu a la alcaldía de Pamplona", ha indicado.