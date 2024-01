Puig pide "la máxima responsabilidad" a los candidatos a liderar el PSPV y dice que lo importante es el contenido

22/01/2024 El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, durante la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, a 22 de enero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Ximo Puig ha presidido la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE POLITICA Jorge Gil - Europa Press

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha pedido a los candidatos a liderar la formación en la Comunitat Valenciana "la máxima responsabilidad" y que actúen "pensando en la sociedad valenciana", al tiempo que ha subrayado que lo importante y lo que más le preocupa en el proceso de renovación del partido "es el contenido". "Siempre hay posibilidades de que haya puntos de acuerdo, pero al final, si no es así, los militantes votarán y decidirán", ha declarado el 'expresident' de la Generalitat a su llegada al comité nacional del PSPV de este sábado en València, órgano que debe convocar el congreso extraordinario para sucederle como líder autonómico socialista. Puig ha señalado que su preocupación en este momento es, "fundamentalmente, el contenido", pero "también los equipos y las miradas". "Lo que es muy importante es que hemos conseguido en estos años aumentar más de 10 puntos el resultado electoral --del PSPV--, hemos conseguido consolidar una posición del Partido Socialista en la centralidad y eso es lo que me gustaría que continuara, porque hay necesidades obvias para los valencianos". Así, el secretario general de los socialistas valencianos ha recalcado que el proceso abierto en el partido para sucederle al frente del mismo debe de ser "un viaje hacia la mayoría social, no hacia dentro" porque, ha reivindicado, el PSPV es una organización "absolutamente necesaria para la sociedad valenciana" y para "la mayoría social" de la Comunitat. Precisamente por esta razón, ha pedido actuar con "la máxima responsabilidad y pensando en cómo somos más competitivos" para que los valencianos tengan "una alternativa sólida, consistente, potente, renovada y capaz de que el 2027 la Comunitat Valenciana regrese a una situación de progreso". Por su parte, ha añadido que él aportará "lo que pueda y donde pueda".