Pontón (BNG) asegura que impulsará la intervención de Alcoa y pide "seriedad" a PP y PSOE

22/12/2023 Ana Pontón POLITICA AUTONOMÍAS BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido que, si es presidenta de la Xunta, impulsará la intervención de Alcoa, participada por el Gobierno gallego y el Ejecutivo estatal, para "garantizar el empleo y la actividad económica". "Ayer (viernes) el Gobierno central y la Xunta pedían seriedad a Alcoa, pero quien tiene que tener seriedad es el PP y el PSOE con Lugo. Llevamos demasiado tiempo perdido. Cada día que pasa es un día que gana Alcoa y que pierden los trabajadores", ha lamentado. En declaraciones a los medios este sábado en la capital lucense, Pontón ha recordado que el BNG dijo "desde el primer momento" que la hoja de ruta de Alcoa era "cerrar la factoría". Por eso, ha reiterado que la solución es "evidente": "Una intervención pública". Así, se ha comprometido a llevar a cabo esta intervención en una factoría que, ha añadido, Galicia no se puede permitir "el lujo de perder", ya que sería "un golpe muy fuerte no solo para A Mariña, sino también para toda Galicia". En esta línea, la líder nacionalista ha afirmado que el actual marco legal permite apostar por una intervención pública, para "poder salvaguardar el empleo y la actividad de Alcoa". "Como presidenta impulsaré esa intervención pública, para que la gente de A Mariña deje de vivir con el corazón en un puño", ha avanzado. Tal y como ha explicado, esta fórmula "ya se ha ensayado en otras partes del mundo". "Italia salvó alguna empresa y España acaba de tomar una decisión, la intervención de Telefónica; pues Alcoa es estratégica para la provincia de Lugo y es fundamental que dejemos de marear la perdiz como hacen la Xunta y el Gobierno central y que se pongan por delante los intereses de los trabajadores y de Galicia, que no coinciden con los de la multinacional", ha zanjado. "MOVILIZACIÓN MASIVA" EL 18F Por otra parte, Pontón ha vuelto a señalar como "fundamental" que haya una movilización "masiva" el próximo 18 de febrero para lograr el cambio de Gobierno en Galicia. "Son más que unas elecciones al uso, son las más abiertas de los últimos 15 años. Nos estamos jugando la Galicia de las próximas décadas. Es fundamental que el 18 de febrero haya una movilización masiva de todas las personas que creen que este país necesita un cambio", ha reivindicado. Un cambio que, ha asegurado, debe ser liderado por el BNG para "poder revertir las tendencias negativas de estos últimos años". Sobre Lugo, la candidata del BNG ha manifestado que es "evidente" que el PP "no ha sabido desarrollar Lugo ni darle un futuro mejor a la gente de aquí". En este contexto, ha celebrado la "ola de ilusión" que asegura hay en torno al BNG, puesto que, en su opinión, "muchas personas que nunca cogieron la papeleta del Bloque lo van a hacer y lo van a hacer con la ilusión de que hay un proyecto para mejorar su vidas". En este sentido, ha hecho un llamamiento a "apostar por algo distinto" si se quieren "resultados diferentes". Asimismo, ha recordado que Galicia ha tenido "seis presidentes hombres, todos de fuerzas estatales", por lo que ahora es "el momento" de tener una presidenta "con las manos libres para defender los intereses de las gallegas y para defenderlos ante multinacionales que lo único que buscan son beneficios y después no les importa qué pasa con la gente".