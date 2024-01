Ortuzar, convencido de que PNV ganará los comicios, insta a sus bases a movilizarse más que nunca y marcar diferencia

27/01/2024 El presidente del EBB de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, interviene durante la celebración del Alderdi Eguna, en las campas de Foronda, a 24 de septiembre de 2023, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (Espa ESPAÑA POLÍTICA CARLOS GONZÁLEZ / EUROPA PRESS

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado convencido de que el PNV ganará las próximas elecciones vascas y ha llamado a sus bases a movilizarse "más que nunca" y a "marcar la diferencia" ante los que les quieren "nerviosos" y buscan "desposicionarles". Asimismo, ha afirmado que el partido jeltzale "no es parálisis ni revolución", "sino "evolución a mejor". Ortuzar ha realizado estas manifestaciones en Landako Gunea en Durango (Bizkaia) en un acto con afiliados, tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del PNV de las listas del PNV a las elecciones vascas. "Con grandísima alegría os digo que por unanimidad hemos elegido 125 mujeres y hombres. Las mejores listas que este partido puede ofrecer a Euskadi para llevar a nuestra patria a mejor futuro", ha indicado Ortuzar, que ha presentado a los candidatos a las elecciones vascas y también ha subrayado la designación de la lista para los comicios europeos. Tras asegurar que hoy le toca "ser telonero" porque "lo importante es escuchar a los cabezas de lista", que, según ha destacado traen "un mensaje de ilusión y futuro para toda Euskadi". AGRADECIMIENTO A URKULLU Ortuzar ha indicado que el PNV ha sabido interpretar "los nuevos tiempos y los nuevos deseos de la sociedad vasca" y "esta vez también". Según ha destacado, Imanol Pradales, Bakartxo Tejeria y Joseba Díez Antxustegi son "agua nueva que fluye de la fuente de siempre" y ha recordado que quienes les antecedieron, entre ellos, a Iñigo Urkullu, al que ha agradecido su trabajo como Lehendakari, y que ha tenido que ponerse en pie para recibir el aplauso de todos los asistentes, que también se han levantado de sus asientos. El líder jeltzale también ha trasladado a los asistentes que les tienen "muchas ganas" al PNV, tanto "aquí como en Madrid". "Mañana unos dirán que el PNV se apunta al continuismo y otros dirán que apostamos por la ruptura, unos dirán o definirán nuestro discurso como neoliberal y los otros nos verán como poscomunistas", ha agregado. A su juicio, les "molesta" su capacidad de adaptación porque el PNV no es "ni de parálisis, ni revolución", sino que son "evolución a mejor, para seguir avanzando como país, para seguir mejorando como sociedad". Tras recordar que ayer se dio a conocer el "mejor dato histórico del desempleo en Euskadi", ha insistido en que molestan y, por eso, les quieran "desposicionar" y quieren que "surjan dudas" en una parte del electorado y también en sus bases. "Os quieren ver nerviosos, con dudas. En esta política evanescente que impera ahora, la verdad da igual. Una mentira sucede a la otra y aquí no pasa nada. Son gente populista que promueve la inestabilidad porque está más cómoda en ese ambiente", ha advertido. En este sentido, ha pedido a sus afiliados que no estén "nerviosos" ni tengan dudas". "No podemos dejar que nos manipulen, pero tampoco podemos caer en sus mismas técnicas. Somos el PNV y hacemos las cosas de manera diferente, siempre de cara, con nuestros equipos, con nuestras propuestas para mejorar Euskadi, siempre en positivo, con la mano tendida. Siempre buscando y garantizando la estabilidad. Sin caer en provocaciones", ha manifestado. En este sentido, ha asegurado que no tiene ninguna duda de que cuando se celebren las elecciones, las van a ganar. "La cuestión es por cuánto. Es ahí donde debemos hacer hincapié. Se debe notar la diferencia", ha remarcado. Andoni Ortuzar ha indicado que quieren llevar a la sociedad vasca "a las más altas cotas de desarrollo, de bienestar, de libertad personal y colectiva" y ha señalado que tienen que "llegar a la gente para que sea consciente de todo esto, para que vea lo que hay en juego" y que, según ha apuntado, es "nada menos que el futuro de Euskadi para una nueva generación". "Y es ahí donde os necesitamos. Os necesitamos más movilizadas y movilizados que nunca. Más atentas y atentos que nunca. Más cerca de la gente que nunca. Vienen meses de mucho trabajo y esfuerzo. De compromiso militante. La diferencia se tiene que notar. Sé que no vais a fallar. Porque no podemos fallarle a Euskadi", ha concluido.