Muere Eugenio Nasarre, secretario general de Educación durante el primer Gobierno de Aznar

El político Eugenio Nasarre, ex secretario general de Educación y Formación Profesional durante el primer Gobierno de José María Aznar, ha fallecido este sábado a los 78 años de edad, según ha informado el diario 'El Debate', del que era miembro del consejo editorial. Además, Nasarre ocupó, entre otros cargos, el de director general de Asuntos Religiosos, subsecretario del Ministerio de Cultura, director general de RTVE, secretario general de Educación y diputado a Cortes Generales en las legislaturas VII, VIII, IX y X. Nacido en Madrid en 1946 y licenciado en Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y graduado en Periodismo por la Escuela de Periodismo de la Iglesia, actualmente desempeñaba los cargos de vicepresidente del Consejo Español del Movimiento Europeo, vicepresidente de la Asociación de Ex Diputados y Ex Senadores, patrono de la Fundación de Educación Católica y miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain. Por otro lado, en 'El Debate', escribía sobre educación y política, "apelando a la defensa de los pilares de España, como su Constitución y su lengua común", según ha citado el medio. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado su muerte destacando a Nasarre como "un defensor firme de la Constitución y de los intereses de todos". "Eugenio fue un gran intelectual que dedicó muchos años al PP. Quiero enviar un sentido abrazo a su familia", ha afirmado en su mensaje de X.