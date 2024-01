Más Madrid Ciudad celebra su plenario para "consolidarse como fuerza de gobierno útil" y "plantar cara al PP"

La líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, en el Plenario de Más Madrid Ciudad POLITICA DAVID ARENAL (MÁS MADRID)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha explicado que la formación en la ciudad está celebrando este sábado su plenario para "consolidarse como fuerza de gobierno útil" con la que "plantar cara al PP". Desde Matadero, y arropada por la también coportavoz de Más Madrid Comunidad, Manuela Bergerot, Maestre ha trasladado a los medios de comunicación que el proceso en el que se encuentran --que concluirá en abril-- está analizando cómo hacer que la formación "sea una herramienta política útil para la gente, que piense en lo que sucede fuera, que sea capaz de plantarle cara a los gobiernos del PP con rigor, con honestidad, con propuestas pero también con contundencia". A partir de este proceso, Más Madrid Ciudad contará con una coportavocía --como en la formación regional, puestos que ocupan Mónica García, Bergerot y Maestre-- aunque la edil municipal no ha querido avanzar quién la acompañará en el cargo porque aún "es pronto" dentro de los tiempos que se han marcado en el proceso interno. "DEBATIR EN LO INTERNO PARA SER MÁS EFICACES EN LO EXTERNO" Con el plenario se trata de consolidar a Más Madrid "no sólo como la alternativa a esos gobiernos" sino como "la fuerza de gobierno" que quieren ser. "Para eso estamos debatiendo en lo interno, para ser más eficaces en lo externo, porque vamos a salir de aquí más reforzados, más unidos, más coordinados como estructura política, no sólo municipal, sino regional también y, por lo tanto, más fuertes para la tarea política que mucha gente está esperando de nosotros", ha declarado Maestre. "Ser más fuertes significa ser más, estar más presentes en los distritos de Madrid, llegar a todos los barrios de nuestra ciudad y ser útiles, tener capacidad de control, de fiscalización, pero también de propuesta", ha enumerado Rita Maestre. "No queremos ser sólo una organización que dice 'no', somos fundamentalmente una organización que dice 'sí', que propone, que innova, que trae ideas a esta ciudad y que define su hoja de ruta y su modelo de gobierno", ha definido la líder municipal. "LA CASA DEL MADRID POPULAR" Bergerot, por su parte, ha sostenido que el plenario de Más Madrid Ciudad sirve "para seguir consolidando y haciendo crecer la casa del Madrid popular". "Ya somos esa alternativa a las políticas del PP siendo una organización que se siente cercana porque estamos pegadas en el territorio, en cada uno de los barrios, de los pueblos y de las ciudades de esta región", ha aseverado. La diputada regional está convencida de que de este proceso van a salir reforzados "para seguir creciendo y poder ser la alternativa en el 2027, para que Rita Maestre sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid con el amor genuino que tiene y con ese gran conocimiento que tiene de cada uno de los barrios de la ciudad". PLENARIOS ANUALES Y UN CONGRESO CADA CUATRO En el plenario donde se ha analizado el modelo organizativo, Maestre ha defendido la necesidad de ir a asambleas "más fuertes" y que tengan "más implicación en la toma de decisiones" porque Más Madrid "no es una federación de distritos sino una organización coordinada". Rita Maestre ha propuesto en el documento organizativo elevado a votación que Más Madrid Ciudad celebre plenarios anuales, con su informe de gestión y un plan de acción, y la organización de un congreso cada cuatro "para repensar y poner la maquinaria a punto". Más Madrid Ciudad ha arrancado este sábado el Plenario para elegir sus nuevos órganos de dirección en un proceso que concluirá el 7 de abril, cuando se aprobará el documento político. En total se han presentado 160 enmiendas al documento organizativo, 110 de ellas transaccionadas. El Plenario está organizado como "un proceso de varios meses en el que se irá avanzando paso a paso". En octubre y noviembre arrancaron con las asambleas distritales aportando ideas a un guion de trabajo sobre el documento organizativo propuesto por la coordinadora ejecutiva. Hasta el pasado domingo 21 de enero se trabajó en transaccionar las 160 enmiendas al documento organizativo recibidas entre las Asambleas Distritales o entre ellas y la Coordinadora Ejecutiva de Más Madrid Ciudad. Del 29 de enero al 5 de febrero, según el cronograma, se presentarán las candidaturas a la Coordinadora Municipal y a las Coportavocías y el 14 de febrero se proclamarán las electas para, cuatro días más tarde, proclamar a los representantes de las asambleas en la Coordinadora Municipal. Ya del 20 de febrero al 7 de abril se elaborará el Documento Político, que se aprobará en el Plenario.