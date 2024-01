Los alcaldes del PP denuncian "la corrupción moral" de Sánchez; "no hay terrorismo bueno"

Madrid, 27 ene (EFE).- Los más de 3.000 alcaldes del PP se han movilizado este sábado para denunciar lo que entienden que es "un verdadero ejercicio de corrupción moral" por parte de Pedro Sánchez, porque, dicen, "no existe terrorismo bueno, el terrorismo es terrorismo, siempre viola los derechos humanos y en democracia se persigue".

Los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular han firmado, en diferentes actos convocados por el país, un manifiesto en contra de la "quiebra de la igualdad", una iniciativa que se enmarca en las protestas que impulsa esa formación contra la política del Gobierno de Sánchez en diferentes ámbitos, entre ellos la ley de amnistía.

"Reclamamos que no exista 'terrorismo bueno' y que todo acto terrorista sea investigado y condenado", reza el texto, en el que rechazan la ley de amnistía y subrayan su "desolación" ante los acuerdos del PSOE con sus socios que, según el PP, despenalizan "delitos de malversación, contra la integridad territorial e incluso de terrorismo".

El documento, que el PP también leerá en su concentración de mañana en la plaza de España de Madrid, sostiene que amnistiar conductas de terrorismo es opuesto a "los valores innegociables en cualquier Estado democrático moderno, así como a los que conforman la Unión Europea".

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha intervenido en el acto con alcaldes del PP de La Rioja y el regidor de Logroño, Conrado Escobar, ha dado lectura al manifiesto.

Gamarra ha definido la ley de amnistía como "un ejercicio de corrupción moral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener "el alquiler de La Moncloa" donde "vivirá mientras Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi quieran".

"En un estado democrático nadie es más que nadie, la ley debe ser para todos y los gobernantes deben defender el interés general, pero tenemos un Gobierno que ha decidido entregar todo eso a quienes rechazan nuestro marco de convivencia común y creen que están por encima de los demás", con lo que "ha entregado las llaves de La Moncloa a separatistas excluyentes y supremacistas".

Para la secretaria general del PP, "Sánchez ha roto todos los límites morales y éticos y cada día se salta una línea roja" y "va más allá cuando dice que hay un terrorismo de baja intensidad, un terrorismo bueno" en un "verdadero ejercicio de corrupción moral, porque el terrorismo es terrorismo y en democracia se persigue".

En la convocatoria de Madrid han estado, entre otros, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, para quien "España no merece un Gobierno que nos miente, que desmonte la institucionalidad, la dignidad y el Estado de Derecho, y que nos tome por tontos al conjunto de los españoles, todo por seguir un día más en La Moncloa".

"Claro que es violencia lo que vivimos en Barcelona, claro que es perseguible y claro que no merecen amnistía ni perdón. Merecen cumplir ante la justicia, como cualquier hijo de vecino, aunque sean independentistas, y aunque Sánchez los necesite para seguir una semana más en La Moncloa", ha sostenido.

El alcalde madrileño, por su parte, ha señalado que "el terrorismo siempre es malo, siempre viola los derechos humanos y no puede ser la excusa para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", y ha agregado que su partido va a poner todos los medios necesarios, tanto en el ámbito institucional como en la calle, para denunciar lo que hace el Ejecutivo.

Los alcaldes de las ocho provincias andaluzas también han secundado este llamamiento. En Huelva, por ejemplo, el presidente del Comité de Alcaldes del PP, José María Pérez -regidor de Sanlúcar de Guadiana-, ha criticado que el Gobierno ya no sitúe el interés general por encima de todo (...), además de pedir que todo acto terrorista sea investigado y condenado.

En Málaga ha participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha asegurado que con este acto los alcaldes populares dicen "alto y claro" que están contra la amnistía y que defienden "la libertad e igualdad de todos los españoles".

Bendodo cree que el presidente del Gobierno podría acabar amnistiando a terroristas con delitos de sangre. "¿Algún español es capaz de decir que Sánchez no va a pasar esa línea roja? Yo no me atrevería, yo no pondría la mano en el fuego porque hasta ahora todo lo que ha dicho que no haría lo está haciendo".

En Murcia, el secretario general del PPRM y alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha apuntado que Sánchez "se ha convertido en un funambulista", mientras que, desde Castilla y León, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha remachado que "no se puede redactar una ley al dictado de los delincuentes que han dado un golpe de Estado".

El presidente popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha mencionado que las reuniones de hoy son para defender que los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante la ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la presidencia de Sánchez.

Y el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, se ha preguntado qué va a pasar con España si Sánchez aguanta cuatro años, porque -ha advertido- para finalizar la legislatura, "tiene que destrozar España". EFE

