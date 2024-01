La puesta de largo de Pradales se convierte también en un emotivo acto de reconocimiento al lehendakari Urkullu

27/01/2024 Saludo entre el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales en Landako Gunea en Durango (Bizkaia) POLITICA AUTONOMÍAS H.BILBAO EUROPA PRESS

Más de 2.500 militantes y simpatizantes del PNV han abarrotado Landako Gunea de Durango, en Vizcaya, que se ha quedado pequeña para acoger la puesta de largo de Imanol Pradales como candidato a lehendakari, y que se ha convertido, a su vez, en un acto de reconocimiento a Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno Vasco durante tres legislaturas, que ha sido aclamado entre aplausos de todos, dirigentes y representantes jeltzales incluidos. El recién estrenado aspirante del PNV a la Lehendakaritza, cabeza de lista por Vizcaya, ha sido el primero en acceder a Landako Gunea, momento en el que los asistentes al acto se han puesto en pie para recibirle ondeando ikurriñas. Pradales ha saludado a las bases del partido y les animaba con gestos a tener fuerza, en línea con el lema utilizado por los jeltzales 'Indar berria (nueva fuerza)', que hace referencia a esa renovación que ha emprendido el partido, pero desde el reconocimiento a quienes les han precedido, tal como el propio Imanol Pradales ha asegurado durante su posterior discurso. Pradales ha hecho su entrada junto a Bakartxo Tejeria --aspirante a repetir como presidenta del Parlamento Vasco y que lidera la plancha guipuzcoana-- y Joseba Díez Antxustegi, el cabeza de lista a la Cámara por Álava, que ha sido la sorpresa en el proceso electoral interno del partido, ya que no integraba la lista propuesta por el EBB. Los militantes, por casi unanimidad, le han aupado al primer puesto de la candidatura. Sin embargo, no es Intxaustegi, pese a su juventud, un desconocido, ya que ejerce de portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava. A los cabezas de lista de las candidaturas, les seguían por detrás el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, que en esta ocasión ha intervenido en primer lugar en el acto para dejar todo el protagonismo en este día a los nuevos candidatos del PNV, tras la txalaparta y una moderna dantza. "A mí me toca ser telonero. Ya sabéis que el principal cometido del telonero es calentar a la audiencia y eso me propongo", ha afirmado Ortuzar consciente de su capacidad para lograrlo y haciendo gala de su habitual sentido del humor. Durante su discurso y, en ocasiones un poco afónico, no solo provocado por el triunfo en San Mamés el pasado miércoles del Athletic frente al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey --como él mismo ha precisado--, el líder jeltzale ha agradecido a los simpatizantes y militantes que hayan respondido a la llamada del PNV para acudir a un acto tan importante para el partido para ver y escuchar a "los mejores candidatos" en Euskadi, quienes ha dicho: "Sois nuestro mejor eslogan, la nueva fuerza del PNV, el agua nueva que va a reverdecer este país. 'Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, (De la vieja fuente bebo el agua nueva)'. Uno de los momentos álgidos del evento ha sido cuando Andoni Ortuzar, emocionado, se ha dirigido a Urkullu para agradecerle que lo haya hecho "tan bien". El lehendakari, sentado frente al escenario, también con emoción, ha recibido el aplauso de los asistentes que se ha prolongado durante varios minutos y que le han obligado finalmente a ponerse en pie para agradecer el reconocimiento de los militantes y simpatizantes. También Imanol Pradales, que ha sabido transmitir seguridad y convicción en su primera aparición pública como aspirante a la lehendakaritza, sin atisbo de prepotencia, se ha referido al actual lehendakari en su alocución. "Lehendakari Urkullu: Mi reconocimiento, consideración y agradecimiento. Fuiste mi maestro en la ikastola, un gran referente en del pueblo y de la vida. Gracias por darlo todo al servicio de Euskadi. Somos porque fueron y serán porque somos. ¡Katea ez da eten (La cadena no se rompe)!", ha afirmado, en alusión a la frase que utilizan siempre los jeltzales para aludir a los 'eslabones' de la cadena del partido que les une de generación en generación. Un momento también emotivo se ha vivido cuando Pradales ha hablado de su ama, presente entre el público, que le ha escuchado con lágrimas en los ojos, y ha explicado cómo le contó en su casa del barrio santurtiarra de Mamariga, que le habían propuesto ser candidato a lehendakari. La respuesta de su madre ---viuda que ha sacado para adelante a cuatro hijos-- también fueron, en aquel momento, las lágrimas de emoción, lo que le convenció del todo al todavía diputado foral para emprender ese nuevo camino. Antes de Imanol Pradales ha tomado la palabra Bakartxo Tejeria, que ha alabado que el nuevo candidato a lehendakari represente la combinación de "experiencia e innovación". "Ahora te toca a ti tomar el testigo y ser el guía de este pueblo. Confiamos en ti. Estamos seguros que serás un gran lehendakari. Estamos y nos tendrás a tu lado", ha asegurado. También ha dado las gracias a Iñigo Urkullu por su "compromiso y dedicación" y por dejar "una Euskadi mejor" tras asumir hace doce años "el reto de liderar el país". "En este tiempo hemos formado un equipo: tú en el Gobierno y yo en el Parlamento. Gracias por todo lo que has dado", ha resaltado. También Joseba Díez Antxustegi (de 31 años de edad, 17 menos que Pradales), que no ha podido ocultar su emoción al intervenir en el acto como cabeza de lista por Álava, ha comenzado su intervención asegurando que no se le ocurría mejor lugar que Durango, donde reside Urkullu, para celebrar este acto en el que todos los jeltzales, de la mano, afirmen en voz alta: ¡Aquí empieza todo!. "Todo empieza, sí, pero no de cero", ha apostillado. De esta forma, ha aludido a todos los retos que tienen por delante, para subrayar asimismo "el trabajo realizado hasta ahora". "Son muchos los hombres y mujeres que han escrito la historia de nuestro partido, nuestros referentes, y es mucho lo que nos han enseñado y dado a este pueblo", ha enfatizado, para agradecer "de corazón" hoy al lehendakari "todo lo que habéis dado al partido y al pueblo". "Estamos orgullosos de vosotros y seguiréis siendo un ejemplo para nosotros", ha asegurado. Antxustegi, en su estreno, se ha presentado como un "inconformista", pero no "un ingenuo", y ha apuntado que pertenece a una generación comprometida, pero que, desde un "inconformismo realista", pretende "aspirar a lo máximo".