Irene Montero exige a Sánchez que no mire "para otro lado" tras el pronunciamiento de la CIJ contra Israel

25/01/2024 La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en un acto público como aspirante a liderar la candidatura de Podemos a las elecciones europeas. A 25 de enero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, se ha reunido en el Teatro Salvador Távora con militantes de Podemos en el marco de las primarias del partido para elegir a sus candidatos a las elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán el próximo 9 de junio.

La secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no mire "para otro lado" tras el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que ha ordenado a Israel que tome "todas las medidas posibles" para prevenir un genocidio en Gaza. Así lo ha expresado durante la manifestación 'Una marcha unida en contra del genocidio en Palestina', celebrada en la tarde del sábado en Madrid, en la que se ha congratulado de la petición del tribunal de la ONU a Israel y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que rompa las relaciones diplomáticas y la compraventa de armas con el Estado hebreo. "Tenemos que decirle claramente a Estados Unidos y a Europa que se ha acabado la complicidad con (Benjamín) Netanyahu y con el Estado genocida de Israel. No es el momento de hacer algo para que parezca que estamos haciendo algo pero que no cambie nada, es el momento de actuar ya para parar este genocidio", ha indicado la también candidata a las primarias de Podemos para las elecciones europeas. RECHAZA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARAJAS Montero también se ha pronunciado en contra de la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas anunciada por Sánchez el pasado viernes, lamentando que para el Ejecutivo se ha llegado "demasiado lejos con esto de la transición energética" y ha empezado a apoyar proyectos "que van en contra de todos los estándares y las obligaciones internacionales" para cuidar el planeta y el entorno. Pese a ello, la dirigente de Podemos ha sostenido que ese anuncio o el de la ampliación del puerto de Valencia demuestran que en España "es necesario" que haya una fuerza política "con capacidad de impedir que el PSOE haga las mismas políticas que haría la derecha". "Mientras Podemos estuvo en el gobierno, la ampliación del puerto de Valencia nunca se planteó. Creo que es un buen ejemplo de la importancia que tiene que exista una fuerza política como Podemos con capacidad para transformar", ha añadido.