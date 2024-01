Gamarra critica que Sánchez está "de alquiler en La Moncloa mientras Puigdemont, Otegi y Esquerra quieran"

01/01/1980 El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (2i), la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (3i), y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán (c), durante un acto del Partido Popular de La Rioja, en el Círculo Logroñés, a 27 de enero de 2024, en Logroño, La Rioja (España). Durante el acto se ha leído el manifiesto firmado por todos los alcaldes del Partido Popular de La Rioja por la "igualdad de todos los españoles". POLITICA José Sánchez - Europa Press

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que Pedro Sánchez "hoy está de alquiler en La Moncloa mientras Puigdemont, Otegi y Esquerra quieran". Además ha afeado "su ejercicio de corrupción moral, que los españoles no podemos consentir" porque "el terrorismo es siempre terrorismo y no puede ser amnistiado". Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones tras participar en un acto en el Círculo Logroñés en el que los 115 alcaldes del PP riojanos han firmado un manifiesto por la igualdad de todos los españoles. Al respecto, ha indicado, "hoy los alcaldes y alcaldesas del PP de toda España, más de 3.000 que representan a más de 23 millones de españoles, manifiestan su compromiso con la Constitución Española de 1978 y la igualdad de todos los españoles ante la ley". "Hoy os movéis frente a la injusta política de la desigualdad y el privilegio", ha añadido. Por ello ha agradecido el trabajo de los alcaldes porque "los representantes locales siempre han liderado la rebelión cívica contra todo aquello que era injusto y contra un Gobierno que ha dejado de amparar a todos los españoles". Durante su intervención, en la que también estaba presente el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, Cuca Gamarra ha criticado que Pedro Sánchez "gobierna porque da la impunidad judicial a delincuentes". "EL VALOR DE SU GOBIERNO ES CERO" "El precio que Sánchez ha pagado por su Gobierno hace que el valor de su gobierno sea cero. Esta es la realidad y cada trámite que se supera y cada enmienda que se incorpora, hace de la amnistía algo más injusto, más inmoral y más denunciable". Ante todo ello, desde el PP "decimos sí a la Constitución" y defienden "a los españoles porque tienen dignidad y saben que en un estado democrático nadie es más que nadie y que la ley debe ser la misma para todos. Es obligación de los gobernantes defender el interés general". Sin embargo -ha proseguido Gamarra- "tenemos un Gobierno que ha decidido entregar todo eso a quienes quieren separarse y a quienes creen que están por encima de los demás. Los socios de Sánchez son separatistas, excluyentes y supremacistas. Los compañeros de viaje que él ha elegido voluntariamente". "Hoy nos revelamos y decimos hasta aquí porque estamos ante la política más degradante de los últimos años". Además, y sobre la Ley de Amnistía, prosigue, "se quiere aprobar una Ley porque es el pago a unos señores a cambio de unos votos para que Sánchez sea presidente del Gobierno de España". Esta Ley -ha subrayado Gamarra- "no solo va contra los jueces, policías, guardias civiles, contra Europa... esta Ley va en contra de todos los españoles porque rompe la igualdad, privilegia a unos con respecto a otros. Pedro Sánchez ha roto todos los límites morales y éticos". "EL TERRORISMO ES TERRORISMO" En otro orden de asuntos, Gamarra ha querido recordar a Pedro Sánchez que "el terrorismo es terrorismo" pero él "lo quiere amnistiar en función de quienes sea los terroristas o si usted depende de ellos". Esto -en palabras de la secretaria general- "es un ejercicio de corrupción que no se puede admitir". "El Sanchismo ha convertido la igualdad en privilegio" y ha lamentado que el presidente del Gobierno "ha pasado a ser una amenaza cuando no está dispuesto a perseguir a aquello que amenaza al estado sino que quiere justificarlo y amnistiarlo". España es mucho más que Pedro Sánchez. Su cinismo e hipocresía no tienen límites". Sobre las investigaciones en relación a los CDR "que afecta a sus socios", Gamarra indica que "no me cabe duda de que lo que puedan exigir para perdonar a Sánchez por esa investigación sea el referéndum y seguro que está dispuesto a pagarlo". "ES EL MOMENTO DE LA RESISTENCIA" Ante todo ello, indica, es el momento "de la resistencia, de relevarse y de dar la voz de quienes no la tienen". Desde el PP decimos "que hay una política mejor, hay alternativa ante tanta inmoralidad y todo ello lo representa el PP. Una política útil porque nosotros no tenemos ningún pacto oculto o indigno con nadie". Por todo ello, finaliza Gamarra, "nosotros votaremos no a la Ley de impunidad a pesar de que Sánchez gobierna porque le da la impunidad judicial a delincuentes. Cada línea roja es una nueva cesión y una humillación del gobierno". "Pero ante ello, desde las instituciones sabremos resistir porque España no es su Gobierno, es mucho más y está por encima de todo eso", ha aseverado la secretaria general.