Fernández (PP) acusa a Sánchez de dejar "abandonados" a los catalanes no nacionalistas

27/01/2024 Reyes, Fernández, Montserrat y Tutusaus en el acto con los nuevos afiliados POLITICA

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejar "abandonados" a los catalanes no nacionalistas, que ha asegurado que ven amenazados sus derechos en Cataluña. Lo ha dicho en un acto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para entregar diplomas a los 73 nuevos afiliados del PP en la provincia de Barcelona, junto a la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el líder del PP de Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, y el secretario general del PP de Barcelona y alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus. "Al separar 'terrorismo bueno' de 'terrorismo malo', Pedro Sánchez ha cruzado con su partido una barrera moral que no tiene camino de retorno", ha criticado Fernández. También ha dicho que Sánchez "es un producto tan tóxico como Carles Puigdemont. Cuanto más lejos, mejor. No es posible el concepto pacto de Estado con Pedro Sánchez". Considera que "cada vez más españoles y más catalanes en su conjunto defienden y pretenden preservar el pacto constitucional" porque, según él, sin eso no hay buena economía ni calidad de vida y la gente no puede desarrollar su proyecto de vida. Sin embargo, está convencido de que tanto el PSOE como los partidos independentistas "se van a atrever" a intentar materializar la autodeterminación de Cataluña. DOLORS MONTSERRAT: "CATALUÑA ES DE TODOS" La portavoz en el Parlamento Europeo ha acusado al nacionalismo en Cataluña de fomentar la división entre la sociedad, porque "Cataluña es de todos". Montserrat ha agradecido a los 73 nuevos afiliados que se hayan sumado al proyecto popular, que pone "las soluciones de los problemas reales de la gente encima de la mesa". Ha criticado que para el PSOE había considerado los indultos y la amnistía como "líneas rojas" pero cambió de postura, y teme que también lo haga ante un referéndum en Cataluña. "El PSOE se ha convertido en la marca blanca del independentismo y ha abandonado a miles de catalanes que les votaron para ser defendidos ante el 'procés' de ruptura de ERC y Junts", ha añadido. JOSEP TUTUSAUS: IGUALDAD Tutusaus ha leído el manifiesto que han firmado todos los alcaldes del PP en España por la igualdad de todos los españoles, en el que los populares muestran su rechazo a la ley de amnistía porque la ven inmoral y que "atenta contra la igualdad de todos los españoles" que marca la Constitución, según el manifiesto. "Reclamamos que no exista 'terrorismo bueno' y que todo acto terrorista sea investigado y condenado", ha dicho Tutusaus, que ha pedido textualmente activar los recursos políticos y jurídicos para frenar esta medida. MANU REYES: NACHO MARTÍN BLANCO Reyes ha elogiado el trabajo de Fernández en el Parlament: "Alejandro Fernández, nuestro presidente del Partido Popular de Cataluña, que se enfrenta al independentismo desde el Parlamento y defiende los intereses de todos los catalanes de manera extraordinaria". Ha celebrado que uno de los nuevos afiliados sea el ya diputado popular en el Congreso, Nacho Martín Blanco, que abandonó Cs y encabezó como independiente la lista del PP por Barcelona en las últimas elecciones generales. Además, ha reprobado la figura del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, aunque "cada vez que sale Puigdemont a decir cualquier cosa aumentan los afiliados del PP".