Feijóo y sus 'barones' vuelven a la calle este domingo para protestar contra la amnistía y las "cesiones" de Sánchez

12/11/2023 (I-D) El expresidente del Gobierno José María Aznar; la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, durante una manifestación contra la amnistía, en la Puerta del Sol, a 12 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El PP ha convocado una concentración hoy en la Puerta del Sol tras el pacto entre el PSOE y Junts que ha tenido lugar en Bruselas para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. El pacto incluye una posible ley de amnistía. Esta es una de las muchas concentraciones que el Partido Popular ha convocado por toda España en protesta por el acuerdo de investidura. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del partido volverán a la calle este domingo para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. El expresidente del Gobierno José María Aznar también se sumará a esta concentración, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'. Bajo el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles', Feijóo y sus 'barones' buscan capitalizar en la Plaza de España de Madrid --a partir de las 12.00 horas-- la "indignación" ciudadana contra una norma con la que, según el PP, Sánchez ha "comprado" la Presidencia del Gobierno al "cambiar votos por impunidad" a una "casta" de políticos catalanes. Feijóo y los suyos han elevado el tono contra el Gobierno tras el último pacto entre el PSOE y sus socios a través de una enmienda a esa ley --que se aprobará el día 30 en el Pleno del Congreso-- que blinda a Tsunami y los CDR en la amnistía, excluyendo el terrorismo solo cuando haya "violaciones graves" de derechos humanos. Desde 'Génova' consideran que los socialistas "siempre logran caer más bajo", dado que no hay terrorismo bueno y malo sino que hay terrorismo y "no se puede amnistiar en ningún caso". "El terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final", proclamó Feijóo hace unos días en el homenaje a Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Esta nueva protesta de los 'populares' contra el Gobierno, que acredita la distancia que separa a PSOE y PP en esta legislatura, se produce cuando se abre una ventana de negociación entre ambos con la mediación de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha citado en Bruselas el próximo miércoles al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva más cinco años caducado. FEIJÓO IMPLICA A SUS CARGOS TERRITORIALES EN SU OFENSIVA Feijóo arrancó 2024 anunciando una ofensiva jurídica, social y política "sin cuartel" contra los acuerdos del PSOE con Junts y la "extorsión" a la que, a su juicio, Pedro Sánchez somete a España. Al margen de la vía jurídica y política, el líder del PP quiere mantener vivo el pulso de la calle --pese al frío de enero-- tras los buenos resultados que le dieron el pasado otoño otras protestas multitudinarias similares. "El domingo 28 os esperamos en Madrid, en la calle de nuevo, para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales y para denunciar el proceso destituyente que el PSOE con los independentistas están llevando a cabo", proclamó Feijóo el pasado lunes en un encuentro con alcaldes del PP. Para mantener la tensión en la calle ha reclutado a sus cargos territoriales, que estos días han llamado a la movilización desde sus respectivos territorios. Aparte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ejercerá de anfitriona, han confirmado su asistencia Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (CyL), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Gonzalo Capellán (La Rioja). También estarán en la Plaza de España el domingo los presidentes del PP en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Asturias, Javier de Andrés, Paco Núñez, Alejandro Fernández, Javier García y Álvaro Queipo, respectivamente, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación. El expresidente José María Aznar también se sumará a esta protesta en la Plaza de España. VOX NO SECUNDARÁ LA PROTESTA DEL PP COMO EN LAS ANTERIORES Asimismo, Feijóo ha implicado a sus alcaldes en la ofensiva del PP contra la ley de amnistía, por considerar que son los "mejores embajadores" de la alternativa a la "mala política" de Sánchez. Por eso este mismo sábado los 3.361 regidores del PP que representan a 23,2 millones de españoles firmarán un manifiesto en el que subrayan que "los servicios públicos y la igualdad no pueden ser moneda de cambio para blindar la Presidencia de Sánchez". Los 'populares' han logrado arrebatar la bandera de la calle a Vox, que ha apoyado otras protestas del PP. Sin embargo, después de las desavenencias que han mostrado estas semanas con la cúpula del Partido Popular, el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, avanzó que Vox no acudirá a la Plaza de España este domingo. El pasado mes de diciembre, Vox anunció la ruptura de relaciones con el PP nacional de Feijóo arguyendo la negativa de los 'populares' a armar una estrategia conjunta contra el Gobierno de Sánchez por sus pactos con los independentistas. Además, los de Abascal esgrimieron el acuerdo sellado entre PP y PSOE para el reparto de comisiones parlamentarias. LA CUARTA MANIFESTACIÓN DEL PP CONTRA LA AMNISTÍA Se trata de la cuarta protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentistas que organiza el PP. La primera tuvo lugar en la madrileña plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre. El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 3 de diciembre en el Templo de Debod de Madrid, pocos días antes la celebración del aniversario de la Constitución. El PP ha apoyado otras manifestaciones contra esta ley, como la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre en Madrid. Los organizaciones calcularon que había sido secundada por casi un millón de personas mientras que la Delegación del Gobierno apuntó entonces a 170.000 asistentes.