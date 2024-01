Efemérides del 28 de enero

En un 28 de enero, pero de 1782, el virreinato del Río de la Plata queda dividido en 8 intendencias: La Paz, Potosí, Cochabamba, Charca, Buenos Aires, Córdoba, Salta y Paraguay.

OTRAS EFEMÉRIDES

1521.- Comienza la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico presidida por Carlos V, en la que se conminó a Martín Lutero a que abjurara de sus ideas, a lo que él se negó.

1820.- Una expedición naval rusa dirigida por Faddéy Bellingshausen y Mijaíl Lázarev alcanza el litoral del continente antártico.

1821.- Sublevación en Maracaibo por el no reconocimiento de España de la independencia de Venezuela.

1823.- Bernardo O'Higgins, jefe de Estado de Chile, dimite y se exilia en Perú.

1825.- Asesinado en Lima el escritor y político argentino Bernardo de Monteagudo.

1843.- Estalla en Perú la revolución del general Manuel Ignacio de Vivanco, que se proclama presidente de la República.

1855.- Se inaugura el ferrocarril de Panamá. La locomotora 'Gorgona' realiza el primer trayecto interoceánico, entre el Atlántico y Pacífico.

1871.- Guerra franco-prusiana: París capitula ante el asedio de las tropas de Prusia.

1887.- Comienzan las obras de construcción de la torre Eiffel en París.

1909.- Toma de posesión del general José Miguel Gómez como presidente de Cuba.

1912.- Asesinado en Quito el presidente de Ecuador, general Eloy Alfaro.

1915.- El general Álvaro Obregón ocupa la Ciudad de México después de vencer a las fuerzas zapatistas.

1918.- Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1955.- Se funda en San Juan de Puerto Rico la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

1958.- La empresa danesa Lego patenta su juego de construcción de piezas de plástico.

1979.- La escritora Carmen Conde lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, convirtiéndose en la primera mujer en dicha institución. Ocupó el sillón 'K'.

1985.- Un grupo de artistas graba la canción 'We are the world', que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía.

1986.- El transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar en Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes.

2013.- La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2019.- EEUU acusa al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

NACIMIENTOS

1853.- José Martí, escritor y político independentista cubano.

1887.- Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco.

1892.- Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1916.- Virgilio Ferreira, filólogo y escritor portugués.

1925.- Odón Alonso Ordás, director de orquesta español.

1930.- Luis de Pablo, compositor español.

1931.- Lucía Bosé, actriz italiana.

1936.- Alan Alda, actor y director de cine estadounidense.

.- Ismail Kadare, escritor albanés.

1940.- Miguel Barnet, escritor y etnólogo cubano.

.- Carlos Slim, magnate mexicano.

1944.- John Tavener, compositor musical británico.

1945.- Robert Wyatt, músico británico.

1955.- Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.

1981.- Elijah Wood, actor estadounidense.

1982.- Martín Cárdenas, piloto de motociclismo colombiano.

1994.- Maluma (Juan Luis Londoño), cantante colombiano.

1998.- Ariel Winter, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1547.- Enrique VIII, rey de Inglaterra.

1928.- Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1939.- William Butler Yeats, poeta irlandés.

1987.- Galo Plaza, expresidente de Ecuador.

1996.- Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

2002.- Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de 'Pipi Calzaslargas'.

2015.- Carmen Morell, cantante de copla y actriz española.

2016.- Paul Kantner, músico estadounidense.

2023.- Adolfo Pacheco, músico colombiano.

.- Lisa Loring, actriz estadounidense.

.- Barrett Strong, cantante y compositor estadounidense.EFE

