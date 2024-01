De Andrés (PP) dice que al socialismo y al nacionalismo "no les gusta la libertad" y defienden "modelos de imposición"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que al socialismo y al nacionalismo "no les gusta la libertad" y por eso defienden "modelos de imposición" desde el poder. De Andrés ha participado este sábado en San Sebastián en la II Escuela Gregorio Ordóñez que organizan las Nuevas Generaciones del partido, cita que también ha contado con la presencia, entre otros, de la viuda del exconcejal del PP asesinado por ETA. En su intervención, De Andrés ha recordado la figura de Gregorio Ordóñez, un "referente" en "todos los sentidos, lo ético, la gestión y la vocación por el servicio público". Asimismo, ha censurado que hay en Euskadi un acuerdo, "casi permanente", entre determinadas fuerzas políticas que son las mismas que apoyan a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. "Vemos como el PNV, el Partido Socialista, Podemos y Bildu se unen una tras otra. Se han unido en Pamplona, en el Ayuntamiento de Vitoria, en el Parlamento vasco. Ahora mismo lo van a hacer con la Ley de Cooperación, lo han hecho con la Ley de Energías Renovables, lo han hecho también en Educación...", ha criticado. A su juicio, se da así "una sintonía completa entre ellos en aprobar leyes, aprobar presupuestos y dirigir", de tal modo que "la realidad es que todos ellos son distintas marcas de un mismo producto". "Cada uno tiene una forma de explicarlo y de presentarse ante la sociedad y de dirigirse a un espacio social determinado. Pero el producto que venden es exactamente el mismo y cuando tienen que decidir se juntan y acuerdan porque tienen el mismo producto", ha incidido. Tras denunciar cuestiones como la pérdida de capacidad adquisitivo, el precio de la vivienda o el estado de la sanidad, ha advertido también de "la inseguridad que se vive en Bilbao" o el hecho de que Vitoria tenga "el barrio okupa más grande de España". "Nosotros lo que queremos es que la vivienda sea más asequible, que la educación sea mejor, que la seguridad sea mayor y que la sanidad sea la mejor", ha defendido, para añadir que el resto de formaciones se limitan a "llegar a acuerdos para empeorar las cosas" y que la alternativa del PP "no salga adelante". A su entender, al socialismo y al nacionalismo "no les gusta la sociedad ni la libertad", lo que les lleva a "defender modelos de imposición desde el poder". "Si hablamos de vivienda lo que defendemos es que la gente tenga libertad para poder construir viviendas y venderlas porque si aumentamos la oferta bajará el precio y sabemos que si la gente puede escoger en su escuela cuál es la educación que quiere para sus hijos va a escoger la mejor y no la que le imponen", ha añadido. En este contexto, ha advertido que el nacionalismo concibió un modelo político hace 40 años con el deseo de tener una moneda propia y poner aduanas y se han "empeñado en hacer lo contrario de lo que tenían que haber hecho". En este sentido, ha abogado por no poner "trabas ideológicas, identitarias ni lingüísticas". Por último, ha apostado por que la ciudadanía "se exprese y actúe con libertad", al tiempo que ha subrayado que la vida de Gregorio Ordóñez tuvo "mucho sentido". "Su trabajo, su esfuerzo, su compromiso, su entrega, su valentía, no fueron en vano. Había gente que quería que su asesinato no fuera en vano, porque tenía un propósito. Su asesinato tenía una voluntad, que era la de que hoy no pudiéramos estar aquí. El objetivo de ese crimen fue que hoy no pudiéramos hablar, que hoy no pudiéramos contar cosas, que hoy no pudiéramos trasladar nuestro mensaje, y estamos aquí, porque su vida no fue en vano. Lo que sí fue absolutamente inútil fue el asesinato", ha finalizado. ANA IRIBAR Por su parte, la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, ha destacado que el exconcejal logró "acortar la distancia que hay entre una ciudadana, que puedo ser yo, y el tablero donde se juega la política". "Gregorio fue primero ciudadano y después fue político. Tenía el despacho abierto para miles de ciudadanos. Ese recorte del espacio público entre la ciudadanía y la política hoy en día es fundamental, porque como ciudadana os digo que cada vez que escucho lo que se dice en el Gobierno de España, cada día me siento más lejos de todos ellos, cada día me siento menos representada por el tablero en el que se juega la política. Y sé que vosotros, las Nuevas Generaciones del Partido Popular conocéis esa realidad y sé que queréis acortar esa absurda distancia", ha expresado. Por otro lado, ha defendido que los jóvenes son "los auténticos agentes de cambio" que se necesitan en campos como la política. "Gregorio Ordóñez decía que los partidos políticos son máquinas de asalto al poder. Lo estamos viendo hoy; estamos viendo lo que está haciendo el Partido Socialista en el poder. No convirtáis al partido en una máquina de asalto al poder. Convertid el Partido Popular en una máquina de ciudadanos, de soluciones, de respuestas", ha enfatizado. Además, ha calificado a Ordóñez de "rebelde y desobediente" y ha subrayado que sabía que tenía una "razón de peso que era muy importante: resolver problemas, devolver la dignidad a sus conciudadanos y quitarnos el miedo".