Comín (Junts) afirma que la amnistía devuelve España a la UE y López (PSC) que es Cataluña quien vuelve

El eurodiputado de Junts Toni Comín ha afirmado que la ley de amnistía servirá para que España vuelva a la UE y el también eurodiputado Javi López (PSC) ha dicho que es Cataluña quien vuelve a Europa con la norma. Seis eurodiputados catalanes de PSC, PP, Vox, ERC, Junts y Cs y una asesora de los Comuns han protagonizado un debate de RTVE Catalunya recogido por Europa Press, a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Comín ha dicho que la amnistía devuelve a España a la UE porque "con la represión y la deriva autoritaria había quedado fuera de lo que son las reglas del juego" democráticas. Sobre la aplicación de la ley, ha dicho que los jueces españoles deberán aplicarla: "Si no lo hacen deberán salir de la UE porque quiere decir que no respetan el Estado de derecho". "Cuando podamos volver libres y sin pagar ningún precio político, volveremos, como hemos dicho siempre", ha añadido. Javi López ha dicho que esta ley sirve "para devolver Cataluña a Europa" y para volver en España a lo que ha calificado de plena normalización, porque permitirá pasar página definitivamente para abrir un debate democrático. Diana Riba (ERC) ha dicho que el PE suele hablar cuando las normas ya están aprobadas, mientras que esta ley aún está en trámite, y ha asegurado que se tramitará de manera correcta para que pueda ser aprobada. Además, ha argumentado que "las leyes de amnistía son normales en Europa", donde se han aprobado más de 50 amnistías desde la II Guerra Mundial. José Manuel García Margallo (PP) le ha replicado que sí se aprobaron, pero fue en países cuyas constituciones reconocían la amnistías, y que, además "ninguna se ha planteado como una transacción mercantil" (en alusión a la investidura del presidente Pedro Sánchez) ni amparando delitos de malversación y terrorismo. El exministro ha añadido que la ley se está tramitando como proposición de ley y no como proyecto porque esta vía hubiera implicado informes preceptivos. Margallo no cree que se vaya a aplicar: "Lo dudo enormemente porque es una cuestión europea. Y no importa que esté en trámite", ya que la UE tiene el deber de alertar cuando cree que va a haber una infracción del Estado de derecho, y ha puesto como ejemplo lo que advirtió respecto a Rumanía. Jordi Cañas (Cs) también ha negado que la ley de amnistía se aplique: "Habrá una prejudicial y no se aplicará, ¡qué va!, en absoluto", pero ha dicho que Comín puede volver mañana mismo a España porque le pasará como a la también exconsellera Clara Ponsatí, que para él fue no pasarle nada. Cañas ha negado también que sea una auténtica amnistía, sino un intercambio de investidura del presidente Pedro Sánchez (PSOE) a cambio de dar inmunidad a condenados, y ha añadido que el concepto de amnistía es noble, mientras que en este caso "no hay virtud en la pacificación, la convivencia...: estas mandangas" que, según él, ocultan realmente lograr una investidura. Jorge Buxadé (Vox) ha asegurado que esta norma "no se va a aplicar, porque es una norma contraria a la Constitución y al Tratado de la UE". "Con toda seguridad, los jueces, que no están influidos por todos los prejuicios ideológicos, aplicarán la ley", ha augurado. Júlia Miralles (Comuns) ha dicho que la ley se está tramitando con seguridad jurídica y que "no es una preocupación para la Comisión Europea ni para las instituciones europeas". LEGISLATURA EUROPEA El exconseller Comín (Junts) también ha defendido que la legislatura empezó y acabó con un "éxito político", a partir de la sentencia del TJUE que permitió que el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y él mismo pudiesen ser eurodiputados. La republicana Diana Riba ha recordado que comenzó con sus tres escaños vacíos, y ha deseado que la próxima esté marcada por la regulación de las "ciberarmas", como los software de espionaje Pegasus y Candiru. Desde Cs, Jordi Cañas le ha replicado definiendo como anomalía democrática que los tres "participaron de un golpe de Estado, que no cumplieron con la legislación vigente y ahora son eurodiputados", y ha apostado por una mayor integración europea. López (PSC) ha hecho un balance positivo de la legislatura, con la respuesta a la pandemia y a la guerra en Ucrania, aunque considera que queda "mucho por hacer. El horizonte es la ampliación" de la UE. PACTO VERDE Y PACTO DE MIGRACIONES Miralles (comuns) ha celebrado que la UE haya revertido la lógica de la austeridad al abordar las crisis, y también que se haya avanzado en transición ecológica con el Pacto Verde europeo, pero ha lamentado que el Pacto de Migraciones "es un retroceso" y que la UE no está dando respuestas ante la guerra en Gaza, a su juicio. El popular Margallo cree que ha sido una legislatura de luces y sombras, y que en la guerra en Gaza se ha demostrado la "irrelevancia" de la UE, y también ha lamentado que Europa va por detrás de EE.UU. en conectividad. Buxadé (Vox) cree que la legislatura ha ido de crisis en crisis, desde el Brexit hasta "el mayor ataque al Estado de derecho en la UE, que es el que está produciendo el Gobierno de España" al pactar con el independentismo, y además ha criticado que ha habido un desmantelamiento de la PAC.