Candela López (comuns) sustituirá a Lilith Verstrynge como diputada en el Congreso

23/11/2023 (I-D) La coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la coordinadora de Catalunya en Comú y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la coordinadora de Catalunya En Comú, Candela López, durante una reunión ejecutiva de Catalunya en Comú, a 23 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Los Comuns se han reunido hoy para hablar sobre la XV legislatura del Gobierno, compuesta por 22 ministerios. Durante la reunión, Urtasun, ha reivindicado la cultura como herramienta de "combate" de los discursos de extrema derecha. Urtasun ha defendido la libertad de expresión y la cultura igualitaria como prioridades del Ministerio, y ha destacado que Catalunya ha tenido un papel clave para la conformación de un nuevo Gobierno de coalición progresista. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado y celebrado este sábado que la cocoordinadora de los comuns y vicepresidenta tercera de la Diputación de Barcelona, Candela López, será diputada en el Congreso tras la marcha de la exsecretaria de organización de Podemos Lilith Verstrynge. En la asamblea de En Comú Podem del Baix Llobregat en Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha destacado que "es un día especial también para el Baix Llobregat", comarca donde está Castelldefels (Barcelona), municipio del que López fue alcaldesa de 2015 a 2017. "Es un orgullo para nosotras y estamos convencidas de que harás un trabajo extraordinario", le ha dicho a López en su discurso. CANDELA LÓPEZ En una publicación en X recogida por Europa Press, López ha expresado que asume "la responsabilidad con el orgullo de representar a los comuns donde sea necesario". "Sumamos esfuerzos y hacemos crecer el proyecto para mejorar la vida de las mujeres y los hombres de ese país", ha añadido. Con la llegada de Candela López a la Cámara, Sumar ganará una diputada más entre sus filas, mientras que Podemos perderá a un representante en el Congreso. ALBIACH Y MACROINFRAESTRUCTURAS En referencia al proyecto del Hard Rock y de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, Albiach ha reforzado que "se tiene que decir que no a todas las macroinfraestructuras" que, según ella, hipotecan el futuro de Cataluña. "Ya detuvimos una vez la ampliación del aeropuerto de El Prat y lo volveremos a hacer", ha alertado, y ha añadido que lo harán conjuntamente con las entidades sociales. Ha destacado que ante estas medidas no hay que plantear un enfrentamiento entre progreso y ecologismo, sino que "no habrá progreso sin ecologismo".