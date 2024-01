Bendodo advierte de que "intocables de Sánchez" pueden "cometer fechorías" porque "se asegura el sillón de la Moncloa"

27/01/2024 El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en un acto en Málaga POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA PP

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha advertido este sábado de que "con la amnistía" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "compró su investidura" y ha señalado que "la compra de esos siete votos nos ha costado a todos los españoles, y nos sigue costando, de forma muy cara". Así, ha reprochado que el PSOE votara en 2021 en contra de la tramitación de una ley de amnistía "que vulneraba nuestra Constitución", alegando que "esta ley quiebra totalmente el principio de igualdad de los ciudadanos, porque blinda a quienes han cometido terrorismo y otros delitos graves, distinguiendo entre los ciudadanos de a pie y los intocables de Pedro Sánchez", que pueden "cometer fechorías" porque "Pedro Sánchez se asegura el sillón en Moncloa". Así lo ha señalado Bendodo en Málaga junto con la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, y la presidenta del Consejo de Alcaldes, Margarita del Cid, quienes han participado en la lectura de un manifiesto por la igualdad de todos los españoles tras reunir a este órgano de la formación provincial. Bendodo ha recordado los 3.361 alcaldes del PP, que han firmado un manifiesto "por la igualdad de todos los españoles". "El PP dice que ya está bien que toda la política de nuestro país gire en torno a una persona, gire en torno al interés personal de una sola persona, Pedro Sánchez". Bendodo, durante su intervención, ha recordado también que el PSOE "votó en 2021, en el Congreso en contra de la tramitación de Proposición de Ley de Amnistía porque decían los socialistas que vulneraba nuestra Constitución" y "si la vulneraba entonces, evidentemente, también ahora". "CON LA AMNISTÍA COMPRÓ SU INVESTIDURA" Ha dicho que lo que ha cambiado desde entonces es que "Sánchez necesitó y sigue necesitando y, por tanto, compró los siete votos de Junts para ser presidente del Gobierno. Con la amnistía compró su investidura". En este punto, Bendodo ha señalado que Sánchez a eso "lo llama de la necesidad virtud, pero es su propia necesidad personal la que está en juego, no la de nuestro país". "La compra de esos siete votos ya nos ha costado a todos los españoles, y nos sigue costando, de forma muy cara", y ha asegurado que "nos ha costado esta ley de amnistía, que quiebra totalmente el principio de igualdad de los ciudadanos, que atenta contra la Constitución y que blinda a los que han cometido delitos de terrorismo". "A ese punto está llegando Sánchez y los suyos". "CON SÁNCHEZ EL TERRORISMO EN ESPAÑA TIENE UN PRECIO" Bendodo ha indicado que "ahora, y parece increíble, con Sánchez el terrorismo en España tiene un precio y el precio es su investidura", ha apostillado. Ha agregado también que "nos ha costado el ataque y el linchamiento judicial sin precedentes; un gobierno atacando a los jueces" y ha advertido de que "esto pasa en países de otras latitudes poco democráticos" y "está pasando en España y lo hace sin ningún tipo de pudor y de rubor". Bendodo ha incidido, además, que "esa investidura, esa compra de siete votos, ha costado la ruptura de la solidaridad entre territorios, condonando de forma unilateral la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros, que al final eso lo pagamos todos"; así como "el troceamiento de las competencias exclusivas del Estado con la cesión de la inmigración". Ha aludido, asimismo, que "nos ha costado también el trato VIP que se le ha dado a los herederos de ETA, dando la alcaldía de Pamplona a Bildu". A juicio de Bendodo, ahora "está por venir la humillación de todo un Estado", porque "eso va a llegar", "la foto de Sánchez con Puigdemont y un referéndum de autodeterminación que el independentismo ya ha dicho que os sale adelante o textualmente 'colirín colorado'". Por otro lado, Bendodo ha dicho que de todas las consecuencias de esta amnistía que, previsiblemente, se apruebe en el Congreso, "hay dos que son especialmente dañinas", como son, la primera, "la quiebra total del principio de igualdad". "CIUDADANOS DE A PIE, LOS ESPAÑOLES, Y LOS INTOCABLES DE PEDRO SÁNCHEZ" "A partir de ahora tenemos a los ciudadanos de a pie, gente normal y corriente, que pagan impuestos y que estamos sometidos a la ley, los españoles"; y, por otro lado, "están los intocables de Pedro Sánchez", que "son los que quieren romper España, que son, en este caso, los independentistas y los herederos de ETA, que pueden malversar, que pueden atentar contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, que pueden cometer delitos de terrorismo y que no les pasa nada". "Los intocables de Sánchez pueden cometer todas estas fechorías", porque "así Sánchez se asegura el sillón de la Moncloa; son los intocables de Sánchez a los que les debe el sueldo y el puesto". En segundo lugar, ha proseguido Bendodo, "la segunda consecuencia dañina es el intento descarado de saltarse la Constitución, cueste lo que cueste y se produzca el daño que se produzca". "Cuando un gobierno trata de debilitar uno a uno, tornillo a tornillo, los contrapesos de un Estado democrático y se dedica a insultar, a hostigar, a hacer un linchamiento público de los jueces, estamos entrando en un terreno muy preocupante", ha señalado. Así, se ha referido a "algunas de las cosas que estamos viviendo estas semanas en nuestro país", como "la acusación a un juez de prevaricar" como "ha hecho la ministra Ribera" y ha dicho, en ese sentido, que esto "ya lo vivimos aquí en Andalucía" como fue "la guerra sin cuartel del PSOE a la jueza que investigaba el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España". "Esto no es nuevo". Por otro lado, Bendodo ha dicho que "cuando el gobierno se ha plegado a amnistiar delitos de terrorismo que dijo que no iba a suceder; quién de nosotros está en condiciones de afirmar que Sánchez no va a indultar o amnistiar a terroristas con delitos de sangre", se ha cuestionado. Por otro lado, también ha señalado que "Sánchez tendrá que responder sobre lo que se llama ahora la operación Pedro Sánchez", aludiendo a la orden de investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "Sánchez es el alguacil alguacilado". "Sánchez con un ojo negociaba con los independentistas y con el otro ojo los estaba espiando, eso es sanchismo puro de oliva, es lo que lo define perfectamente". Por último, ha insistido en que "no se puede arrastrar el nombre de España y la democracia española solo por permanecer, no sabemos si unas semanas más, unos meses más o pocos años más, en el sillón de la Moncloa", ha concluido.