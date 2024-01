Azcón acusa al PSOE de abandonar a las CCAA en favor del independentismo y repartir el dinero "a espaldas" de la mayoría

27/01/2024 Acto de lectura del Manifiesto por la Igualdad de los Españoles en Zaragoza, durante la intervención del presidente del PP-Aragón y del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón. POLITICA

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP regional, Jorge Azcón, ha acusado al PSOE de abandonar a las comunidades autónomas para beneficiar a los independentistas y repartir el dinero "a espaldas" de la mayoría. Azcón se ha expresado así durante su intervención en la clausura de un acto organizado este sábado por los 'populares' en Zaragoza, en el que la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, y el de Vera de Moncayo, Ángel Bonel, han leído un 'Manifiesto por la Igualdad de los Españoles'. También ha participado el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma. Ha advertido que el Partido Popular no va aceptar los chantajes del Gobierno de España, ni en el Ejecutivo autonómico, ni en ninguno de los municipios de la comunidad autónoma en los que gobiernan. "No vamos a permitir que Sánchez beneficie solo a sus socios y se olvide de los demás, de la mayoría de los españoles y de los aragoneses", ha manifestado. Los españoles, ha continuado, "pueden contar con las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP para devolverles la igualdad que los socialistas les están quitando", porque "siempre vamos a defender la legalidad y los valores constitucionales por los cauces oficiales", exigiendo la Conferencia de Presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este punto, ha afeado al PSOE haber abandonado a la mayoría de las comunidades autónomas para beneficiar "solo a aquellos socios independentistas", puesto que solo reparte el dinero "a espaldas de la mayoría". Sin embargo, el PP "no nos vamos a quedar callados ni quietos ante esta tremenda injusticia". MANTENERSE EN EL SILLÓN Asimismo, Jorge Azcón ha afirmado que el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "relega y afea a todos aquellos que no sirven a sus únicos y exclusivos intereses partidistas", olvidándose del deber "sagrado" de cualquier cargo público, "preocuparse del interés general y abordar el bien común". Sin embargo, ha lamentado, a Sánchez "solo le interesan aquellos que pueden ofrecerle algo para mantenerse en el sillón", sin importar los delitos que hayan cometido, apuntando que el PSOE ha cometido "la peor de las corrupciones posibles, la moral" en el Ayuntamiento de Pamplona, "vendiendo la ciudad al brazo político de ETA", al apoyar, junto a EH Bildu, una moción de censura contra la ya exalcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN). Pedro Sánchez "ha puesto a la venta la dignidad de todos los españoles y de todos los aragoneses por un puñado de votos; ha hipotecado el futuro y la moral, de este país, por mantenerse en La Moncloa". Esto lo ha hecho "mintiendo y por la puerta de atrás", ha añadido, advirtiendo de que los españoles "no vamos a ser cómplices del agravio". El PSOE, "que llevó la igualdad por bandera", es quien está rompiendo este principio, junto con el de la separación de poderes y el de la libertad de los españoles. Por ello, el dirigente 'popular' ha instado a los socialistas que suspendan la tramitación de una ley pactada con los separatistas con el único propósito "de blindar a un prófugo de la justicia", el expresidente catalán Carles Puigdemont. Además, ahora existen los delitos de "terrorismo bueno o malo, dependiendo de quien lo haya llevado a cabo y si apoya o no a La Moncloa", algo que Azcón ha calificado de "inconcebible y otra línea roja que el Partido Socialista está dispuesto a pasar, olvidando la historia de terror, sangre y dolor que ha tenido este país". PSOE ARAGÓN Por otro lado, el presidente del Gobierno autonómico ha exigido al PSOE Aragón, desde la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, el secretario general de los socialistas en la región y expresidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, hasta los diputados en las Cortes de Aragón y el último concejal de los ayuntamientos, que se pronuncien sobre "la ignominia" de que su partido hable de la existencia de "terroristas buenos y malos" y si lo respaldan. "Hubo un tiempo en el que al PSOE Aragón le oíamos decir cosas distintas, aunque votaban lo que decía Sánchez, pero ya no se esconden y solo dicen lo que su líder les dice que digan", ha observado. En el PP "tenemos muy claro que vamos a defender la Constitución, los valores democráticos y la memoria que hemos tenido siempre sobre el terrorismo", ha subrayado. DERECHOS EN LA PROVINCIA El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha aseverado que los municipios de la provincia "no se rinden" y su formación no va a permitir que tengan menos derechos que localidades de Cataluña. "No podemos ignorar que el socialismo en Zaragoza, dirigido por el Gobierno central, pretende dividir y crear muros entre los ciudadanos, y no le importa la brecha que su presidente --Pedro Sánchez-- está creando en España, Aragón y nuestra provincia", ha comentado. Igualmente, ha reprochado al secretario general del PSOE en Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, "guardar silencio" ante la desigualdad. Ni a él ni a Javier Lambán les importa hacer de los vecinos de la provincia "ciudadanos de segunda", apostillando que actúan en contra de la "prosperidad" del territorio cuando "votan en contra de una moción del PP en defensa de los gobiernos constitucionalistas y en contra del terrorismo". "El PP-Zaragoza no cejará en nuestra lucha por la defensa de la igualdad de los españoles ni permitirá que nuestros municipios se queden atrás", ha pronunciado Celma. MANIFIESTO POR LA IGUALDAD Por su parte, Natalia Chueca y Ángel Bonel han leído el manifiesto, en el que han reiterado el compromiso de los alcaldes de la provincia de Zaragoza con "la igualdad de todos los españoles", que se está viendo "seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias" del PSOE para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España. "El Ejecutivo central ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento", lo que supone un "flagrante deterioro de nuestro Estado de derecho, ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal". Han aludido a su principal deber como representantes de la ciudadanía en los ayuntamientos, que es "defenderles" de las medidas que crean ciudadanos de primera, "que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda". Por ello, los 3.361 alcaldes 'populares', que gobiernan al 46,5 por ciento de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que la formación cuenta en España, han renovado su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución y se han opuesto "tajantemente" a que la extorsión del independentismo determine las decisiones adoptadas por el Gobierno central, así como a la ley de amnistía, por considerarla "injusta e inmoral". De forma expresa, han pedido que "no exista" el terrorismo "bueno o malo" y todo acto de esta naturaleza "sea investigado y condenado". En concreto, han estimado que modificar o derogar el Código Penal "a la carta" para beneficiar a determinadas personas "es una forma de corrupción política que perjudica la confianza en las instituciones y crea un sentimiento de agravio a la población". "Solicitamos a nuestro partido y a cualquier persona o institución competente que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas. No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles", requiere el texto al que han dado lectura, en el Monumento a la Constitución los dos regidores.