Armengol pide "defender la amnistía" ante quienes se oponen porque "los temas políticos se resuelven políticamente"

27/01/2024 La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, en la reunión del Consejo Político del Partido.

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha pedido este sábado a la militancia socialista de Baleares "defender la amnistía" frente a quienes se oponen a ella porque "los temas políticos se resuelven políticamente". Armengol se ha pronunciado así este sábado, en la reunión del Consejo Político del PSIB-PSOE para analizar la situación política actual. Durante este acto, ha valorado que "el PSOE es el único partido capaz de que cuando hay un problema no se pone de perfil", algo que ha agradecido especialmente al secretario general del PSOE y, también, presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien se ha referido como un hombre "valiente, que cuando hay un problema lo afronta y lo hace en beneficio de la ciudadanía". En este sentido, ha reivindicado que "lo que está haciendo el PSOE en cuanto a la paz territorial en España y a la convivencia tiene un valor fundamental para la democracia española y de esta comunidad autónoma, sin ningún tipo de duda". Por este motivo, ha pedido a la militancia "defenderlo con fuerza" frente aquellos que se oponen a la amnistía, a los indultos porque "no tienen razón". "Hemos demostrado que los temas políticos se resuelven políticamente y que la política arregla problemas porque sino los políticos no servimos de nada", ha valorado la secretaria general del PSIB-PSOE. Pues, ha añadido, "si para lo único que servimos es para trasladar la política a la justicia quiere decir que hemos fracasado y el PP ha fracasado en España afrontando los retos de futuro y, ahora, los estamos afrontando con valentía". ARMENGOL DENUNCIA QUE "LA PAZ SOCIAL YA NO EXISTE EN LAS ISLAS" Asimismo, por lo que respecta a la realidad de las Islas, Armengol ha lamentado que "construir es muy difícil y destruir es muy fácil, y en pocos meses se ha visto que" los gobiernos de PP y Vox "han destruido cosas que son muy necesarias para la ciudadanía". De este modo, la dirigente socialista ha denunciado que "en pocos meses el Govern se ha entregado a la extrema derecha y se ha cargado el diálogo social", por lo que "con mucha pena" ha dicho que "lo que es un valor inmenso para cualquier sociedad, como es la paz social, ya no existe en las islas". Ante esto, Armengol ha asegurado que los socialistas "no van a consentir" a los 'populares' "que vuelvan a hacer con Baleares lo que hicieron de 2011 a 2015"; "todavía harán bueno a Bauzá". En concreto, la secretaria general ha explicado que "cuando quieren separar a los niños por una cuestión lingüística el PSIB-PSOE les dice que no políticamente, y si es necesario les dirá que no en las calles y en los juzgados, como ya ha hecho el partido llevando al Constitucional el arrinconamiento del catalán en la sanidad pública". En este sentido, Armengol ha apuntado que "la lengua no se toca porque no tiene que ser para dividir, sino para cohesionar, siempre", mostrándose "orgullosa" de ser la presidenta del Congreso "que ha hecho posible el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara". Por eso, ha afirmado que "mientras se avanza en el ámbito estatal porque gobierna el PSOE, en Baleares se retrocede". "Volver a meter la mano en la educación es destrozar el futuro de nuestros hijos y no se los consentiremos", ha advertido. La secretaria general también ha expresado su preocupación por el decreto ómnibus que está preparando en el Govern, con el que "con la excusa de la simplificación administrativa, se corre el peligro de que beneficien a los poderosos y lo desregulen todo, con lo que se crea un grave perjuicio sobre el territorio y los más vulnerables". Armengol se ha mostrado con todo sorprendida porque "en tan pocos meses hay mucho desorden, con una falta de transparencia terrible en Formentera, con Menorca sin presupuestos, con problemas en todas las instituciones y solo acaban de llegar". Frente a esto, la socialista ha pedido a la formación "volver a mirar a 10 años vista, rehacer el planteamiento político y empezar a debatir cosas fundamentales, porque desde el PSIB-PSOE siempre nos hemos avanzado a los problemas y hemos planteado propuestas antes de que estos sucedan". En este planteamiento, Armengol ha marcado dos retos fundamentales, como es el cambio climático, ante el que "hay gobiernos negacionistas". Un reto que "necesita la propuesta socialista, dialogada y pactada con la sociedad, con una transición ecológica justa que solo puede ofrecer el PSIB-PSOE, porque decidir no hacer el tranvía de Palma va en el sentido contrario de las políticas que necesita la lucha contra el cambio climático". Y, como segundo reto, la dirigente socialista ha marcado el reto tecnológico, porque "no queremos vivir en un mundo en el que la mitad de la sociedad quede fuera del progreso", a lo que ha añadido la necesidad de regular y defender nuevos derechos como el derecho a la privacidad y los datos personales de cada cual. Todo ello, en un escenario en el que este año habrá 70 elecciones en el ámbito internacional, entre las cuales, las elecciones en el Parlamento Europeo.