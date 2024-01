Armengol: "Aquellos que se oponen a la ley de amnistía no tienen razón"

Palma, 27 ene (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este sábado en Palma la política de "paz territorial y convivencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aseverado: "Aquellos que se oponen a la ley de amnistía y a tantas cosas no tienen razón".

Armengol, secretaria general del PSOE balear, ha mantenido en un acto del partido en las islas que los asuntos políticos deben resolverse por la vía política y no por la judicial. Si no es así, los políticos "no sirven para nada", ha remarcado.

"No se pueden trasladar los asuntos políticos a la Justicia", ha mantenido la política mallorquina ante las críticas de los partidos de la oposición a la ley de amnistía del 'procés' que tramita el Congreso.

A su parecer, tanto en este asunto como en otros, el PP ha "fracasado" a la hora de afrontar los retos de futuro de España, al tiempo que ha destacado que el PSOE es el único partido que cuando hay un problema, "no se pone de perfil".

Armengol ha tenido palabras elogiosas para Sánchez: "Es un hombre valiente que cuando hay un problema lo afronta en beneficio de la ciudadanía". EFE

ja/lml